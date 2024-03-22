Что стало причиной для нового ракетного удара со стороны РФ: какие напрашиваются выводы

В ночь на 22 марта Украина пережила очередную массированную ракетную атаку со стороны РФ. В отличие от той, что случилась днем ранее, когда целью стал Киев, теперь летело по другим городам, причем целью стали энергетические объекты. Почему всё происходит именно сейчас? Какие основные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Нужно меньше нашим политикам делать непродуманных заявлений

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что мы увидели четко спланированную российскими военными операцию, которая, увы, стала ответом на заявления украинской власти.

"В последние недели она устроила "плач Ярославны" в стиле: всё у нас очень плохо, не хватает ракет для ПВО, масса проблем. И было лишь вопросом времени, когда РФ в ответ на это – ударит. Возможно, происходило накопление ракет, а также ожидались окончательные результаты перевыборов Путина. Чтоб оформив результат под 88%, нарисовав этот "вотум доверия" всем его действиям, начать эскалацию. Не случайно в речи Путина после оглашения результатов "выборов" центральное место занимала именно военная тема", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что вчера россияне попробовали пробить оборону Киева. Не получилось, потому что именно там сконцентрированы наши максимальные силы ПВО.

"Похоже, к столице стянули чуть ли не всё, что имелось. Оголив другие города, объекты. Плюс – прошла информация, что россияне якобы смогли уничтожить два ЗРК "Пэтриот". Всё вышесказанное привело к тому, что сегодня не было сбито ни одной баллистической ракеты. Если 21-го сбили все, что летело по нам, то 22-го – увы... И последствия, увы, достаточно трагические – много попаданий, много разрушений. Нужно меньше нашим политикам и всякого рода "экспертам" делать непродуманных заявлений", – считает Виталий Бала.

Кроме того, акцентирует он, массированные ракетные удары именно сейчас связаны с тем, что зарубежные партнеры Украины пообещали в скором времени усилить наши ПВО. Ну, а пока та оказалась ослабленной, противник воспользовался моментом.

Российский ВПК без ударов по нему сможет клепать средства поражения достаточно долго

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин считает, что на данный момент можно сделать ряд выводов из последних массированных ракетно-дроновых атак агрессора.

"Первое – агрессия продолжается. И у РФ достаточно ресурсов чтобы кошмарить Украину. Все бравурные реляции типа "враг разбит и у него нет потенциала для разрушения инфраструктуры" – не более чем аналогичные тезисы про "две-три недели – и победа" от одного популярного производителя контента. Нужно понимать, что российский ВПК без ударов по нему сможет клепать средства поражения достаточно долго. Так долго, что, если Украина будет только обороняться, то практически вечно. Поэтому – второй вывод: укрепляя средства ПВО перекрывающие города и объекты критической инфраструктуры, нам кровь из носа нужны средства поражения объектов ВПК и обеспечивающей инфраструктуры по всей территории страны агрессора", – акцентирует эксперт.

По его словам, лобовая атака на Белгород и Курск легионов антипутинского сопротивления, это важно, но было бы гораздо эффективнее этот ресурс направить на точечные удары по объектам на всей территории РФ.

"Третий вывод – не забываем о поддержании в рабочем состоянии оборудования локальной и распределенной генерации и блоков аккумуляции резерва электроснабжения. Как в частном секторе, так и в муниципальном, и на промышленных объектах, – уточняет Игорь Черкашин. – Четвертый вывод – не забываем внимательно смотреть по сторонам и взаимодействовать с правоохранительными органами Украины. Ведь массированные удары невозможны без агентуры врага в глубине нашей страны. Пятый вывод – необходимо сосредоточить все ресурсы на обеспечении ВСУ и перестать тратить время и средства на форумы и книжечки про всё хорошее. В том числе это касается и международных организаций в Украине. Ресурсы должны обеспечить работу государства в целом без лишних затрат на второстепенные направления. Украина в состоянии войны и потому все подходы к затратам и целям должны это учитывать".

Эксперт также акцентирует, что с точки зрения энергетики и обеспечении энергоресурсами нам нужна реально действующая система энергоменеджмента которая постоянно реализует функцию рационального использования энергоресурсов и управления потреблением. Ресурсы должны обеспечить полностью внутренние энергопотребление в достаточных объемах для функционирования промышленности, муниципального и жилого секторов, констатирует Игорь Черкашин.

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