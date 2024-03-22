Самая масштабная атака РФ на энергетику за последнее время: будут ли перебои со светом

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время. Зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Министр отметил, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
В Минэнергетики добавили, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Стоит отметить, в ночь на 22 марта российские военные масштабно атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.
Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.
Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено.
В Харькове и Днепре после обстрелов исчезла электроэнергия.
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