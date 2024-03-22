Наступление РФ в начале лета: в ВСУ раскрыли детали о группировке, создаваемой агрессором

Страна-агрессор создает новую группировку численностью более 100 тысяч военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Фото из открытых источников

Командующий отметил, что эта группировка формируется не обязательно для наступления, но и для пополнения текущих потерь. Но такие намерения у врага есть.

"Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для наступательных операций на одном из направлений. Это условные прогнозы", — отметил Александр Павлюк.

Он добавил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери и не дать ввести в бой новые силы.

По словам Павлюка, командование ВСУ готовится к любому развитию ситуации и готово принимать волевые решения.

Он также напомнил, что у Украины сейчас нет преимущества в воздухе, и это позволяет врагу наносить мощные авиаудары.

Следует обратить внимание, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас не просто проводит "специальную военную операцию" на территории Украины, а находится в состоянии войны. Хотя раньше путинский режим и государственные СМИ в большинстве своем публично называли военные действия в Украине военной операцией, однако слово "война" уже неоднократно звучало и раньше, но не на официальном уровне.

Читайте на портале "Комментарии" — глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Украину заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше всего боится демократии, поэтому и начал войну против нашей страны. Только поражение России в ее захватнической войне против Украины может свергнуть диктатуру Владимира Путина и помочь самим россиянам, считает издание Politico. Согласны ли с этими утверждениями? Почему, если Запад это понимает, он не предоставляет Украине достаточно и вовремя того, что поможет нам одолеть агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



