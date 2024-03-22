В Укргидроэнерго рассказали о последствиях прямых попаданий по ДнепроГЭС

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она повреждена серьезно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает "Радио Свобода".

Обстрел ДнепроГЭС. Фото из открытых источников

"На сегодня есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2", — заявил Игорь Сирота.

По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.

Игорь Сирота признал, что ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает.

"Поэтому мы делаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, поэтому, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", — заявил Сирота.

Ранее стадо известно, что страна-агрессор сегодня ударила по гидросооружениям и плотине на ДнепроГЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в "Укргидроэнерго". При этом в компании просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать, поскольку угрозы прорыва дамбы нет.

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