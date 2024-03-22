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В Укргидроэнерго рассказали о последствиях прямых попаданий по ДнепроГЭС

По ДнепроГЭС было два прямых попадания

сегодня, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она повреждена серьезно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает "Радио Свобода".

В Укргидроэнерго рассказали о последствиях прямых попаданий по ДнепроГЭС

Обстрел ДнепроГЭС. Фото из открытых источников

"На сегодня есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2", — заявил Игорь Сирота.

По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.

Игорь Сирота признал, что ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает.  

"Поэтому мы делаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, поэтому, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", — заявил Сирота.

Ранее стадо известно, что страна-агрессор сегодня ударила по гидросооружениям и плотине на ДнепроГЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в "Укргидроэнерго". При этом в компании просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать, поскольку угрозы прорыва дамбы нет.

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