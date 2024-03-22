Такого не было за все время войны: в Укрэнерго рассказали, что больше всего ужаснуло в атаке РФ

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Кравцев Сергей
Утренняя атака россиян на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны. Есть повреждения энергетических объектов во многих регионах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
По его словам, удары были по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Враг целил в разные объекты энергосистемы — генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.
В результате масштабной атаки повреждение энергетических объектов в разных регионах Украины. Кудрицкий подчеркнул, что больше всего пострадал Харьков, там масштаб повреждений самый большой.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 22 марта Украина пережила очередную массированную ракетную атаку со стороны РФ. В отличие от той, что случилась днем ранее, когда целью стал Киев, теперь летело по другим городам, причем целью стали энергетические объекты. Почему всё происходит именно сейчас? Какие основные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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