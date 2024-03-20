РФ перебрасывает с фронта войска на защиту Белгорода: что известно

Для обороны города Белгород от обстрелов и атак российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, российская армия начала перебрасывание сил с фронта.

Наступление российских добровольцев на Белгород продолжается. Фото из открытых источников

Командование армии РФ передислоцирует с фронта в Украине часть российских военнослужащих для обороны Белгорода из-за частых атак и обстрелов. Об этом агентству Bloomberg рассказал источник, близкий к Кремлю.

Издание The Moscow Times сообщает, что с начала марта Белгородская область РФ подверглась регулярным обстрелам и атакам со стороны диверсионно-разведывательных групп российских добровольцев. По меньшей мере 20 человек погибли и около 100 получили ранения. Самые интенсивные удары пришлись на середину марта. 16 марта город попадал под обстрел дважды, а 14 марта – трижды.

Издание отмечает, что, несмотря на обстрелы и ракетную опасность, мэр Белгорода Валентин Демидов призвал жителей не отказываться от посещения избирательных участков на прошедших 15-17 марта выборах президента России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.