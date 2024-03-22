Будет ли Украина и дальше бить по российским НПЗ. В Офисе президента ответили

В Офисе президента Украины отвергли информацию, что Соединенные Штаты приказали не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, назвав ее манипуляцией. Советник главы администрации президента Михаил Подоляк считает эти отчеты фейковыми, отмечая, что после двух лет войны никто не имеет права диктовать Украине условия.

Михаил Подоляк

Подоляк отметил, что Россия наносит удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, используя тактику, направленную на геноцид гражданского населения.

Советник Офиса президента отметил, что уничтожение НПЗ соответствует международному праву, которое позволяет находящейся в войне стране атаковать инфраструктуру, которая обеспечивает вражескую армию топливом для ее военных операций на ее территории.

Как подытожил Подоляк, подобные действия будут продолжаться, и выразил сомнение в возможности какой-либо стране влиять на решения Украины в контексте войны, однако отметил, что любые дискуссии возможны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы Соединенные Штаты призвали Украину перестать наносить удары по российским НПЗ, потому что якобы такие действия провоцируют рост цен на нефть и топливо, а также способствуют эскалации в войне. Такие заявления подвергли критике украинские эксперты, которые заявили, что непредоставление Украине финансовой помощи от США тоже способствует эскалации войны, потому что враг чувствует свою силу и что его не накажут.

Кроме того, эксперты утверждают, что стоимость бензина в США растет не из-за ударов по НПЗ, а потому, что американские нефтяные заводы принадлежат республиканцам, которые их остановили на ремонт, чем и вызвали рост цен, чтобы снизить рейтинг Джо Байдена перед выборами.