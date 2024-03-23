Звучали ли призывы из США не бить по российским НПЗ: как реагировать Украине

Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это приводит к росту цены на нефть в мире. Позже это фактически подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что никто не будет указывать нашей стране – бить ей по российским НПЗ или нет. Особенно на фоне ударов россиян по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. И, судя по пожару на НПЗ в Самарской области в ночь с 22 на 23 марта, Украина продолжает запускать беспилотники по энергетическим объектам страны-агрессора. О чем говорят обозначенные выше сигналы из США и реакция на них со стороны Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников

Украина действует исходя из международного права и права на оборону

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что информация, которая появляется в американской прессе, в том числе касательно НПЗ, резонирует с внутриамериканскими вопросами.

"Для действующей Администрации Белого дома сейчас в приоритете вопрос переизбрания. И он увязывается с ценами на топливо. Для американцев это чуть ли не самая болезненная тема, ведь в США почти каждый – водитель. И цена на топливо – один из политически чувствительных барометров", – поясняет политолог.

Он не исключает, что информация о том, будто Вашингтон по разным каналам якобы мог намекать Киеву на необходимость прекратить атаки на российские НПЗ, потенциально может быть правдивой.

"Но Украина, – акцентирует эксперт, – действует, исходя из международного права и права на оборону. И бьет по военным объектам или тем, что используются в военной логистике (те же НПЗ). Тем более, что Россия обходит многие санкции, в том числе торгуя нефтью и нефтепродуктами, получая от этого средства на войну. И логично, что Украина всеми способами пытается снизить возможности страны-агрессора получать средства на продолжение агрессии", – поясняет Алексей Якубин.

Что до США, продолжает политолог, то они не так уж и зависят от мировых цен на топливо, ведь имеют серьезные внутренние резервы.

"При желании Штаты всегда могут их использовать, – уверен эксперт. – К тому же, рядом есть страны (та же Венесуэла), которые, при необходимости, могут восполнить те или иные нюансы с топливом".

Россия постоянно пытается обрушить нашу экономику, нанося удары

По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, вряд ли Киев получал прямое указание из Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. Но внутри американского истеблишмента, отмечает она, есть группа, которая, вероятно, считает, что такие атаки не нужны. И внутренние разговоры, наверное, велись. Не случайно об этом начали писать американские медиа.

"Если у определенной группы внутри американского истеблишмента (делающего, похоже, ставку на войну, растянутую во времени) есть такая позиция – это говорить лишь об эффективности действий Украины. И для нас на первом месте должно быть сокращение нефтепродуктов в РФ, что равно сокращению у нее возможностей для продолжения войны", – уверена Олеся Яхно.

Она напоминает, что Россия постоянно пытается обрушить нашу экономику, нанося удары, в том числе, по критическим энергообъектам. И только отбиваться мы не можем. Нужно бить и самим.

"Что мы и делаем, причем, – подчеркивает аналитик, – достаточно эффективно, раз эхо этих ударов докатилось даже до США. Интересно, что со стороны Европы, которая всё больше чувствует, что это война не России против Украины, а России против европейских ценностей как таковых, мы подобных предостережений не слышим. Напротив, Европа становится более смелой и решительной, тогда как Штаты, увы, сдают позиции, в том числе из-за внутриполитических баталий".

Не стоит верить слухам

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким мнением:

"Не стоит верить всему, что пишет тот же Financial Times. Тем более, что там нет конкретики. Какие-то источники, какие-то дискуссии. Поговорили непонятно с кем, непонятно о чем. Понятно, что в окружении президента есть разные чиновники с разными мыслями. Но тут хайп фактически на ровном месте. Как видите, украинские дроны как били – так и бьют по российским НПЗ".

Война продолжается, констатирует эксперт. И для нас важно уничтожать нефтепереработку в стране-агрессоре. А учитывая, что та продолжает воздушные атаки по нам – Украине надо больше ПВО. И лучше бы американские медиа писали именно об этом, считает Александр Охрименко.

"Если нам удастся максимально уничтожить российские НПЗ, это ускорит нашу победу, – подчеркивает он. – Ведь РФ очень зависит от нефти и нефтепереработки".

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