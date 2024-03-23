Звучали ли призывы из США не бить по российским НПЗ: как реагировать Украине

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Кравцев Сергей
Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это приводит к росту цены на нефть в мире. Позже это фактически подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что никто не будет указывать нашей стране – бить ей по российским НПЗ или нет. Особенно на фоне ударов россиян по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. И, судя по пожару на НПЗ в Самарской области в ночь с 22 на 23 марта, Украина продолжает запускать беспилотники по энергетическим объектам страны-агрессора. О чем говорят обозначенные выше сигналы из США и реакция на них со стороны Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что информация, которая появляется в американской прессе, в том числе касательно НПЗ, резонирует с внутриамериканскими вопросами.
Он не исключает, что информация о том, будто Вашингтон по разным каналам якобы мог намекать Киеву на необходимость прекратить атаки на российские НПЗ, потенциально может быть правдивой.
Что до США, продолжает политолог, то они не так уж и зависят от мировых цен на топливо, ведь имеют серьезные внутренние резервы.
По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, вряд ли Киев получал прямое указание из Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. Но внутри американского истеблишмента, отмечает она, есть группа, которая, вероятно, считает, что такие атаки не нужны. И внутренние разговоры, наверное, велись. Не случайно об этом начали писать американские медиа.
Она напоминает, что Россия постоянно пытается обрушить нашу экономику, нанося удары, в том числе, по критическим энергообъектам. И только отбиваться мы не можем. Нужно бить и самим.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким мнением:
Война продолжается, констатирует эксперт. И для нас важно уничтожать нефтепереработку в стране-агрессоре. А учитывая, что та продолжает воздушные атаки по нам – Украине надо больше ПВО. И лучше бы американские медиа писали именно об этом, считает Александр Охрименко.
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