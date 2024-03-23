Сможет ли Россия защитить свои НПЗ от украинских атак: прогноз британской разведки

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Кравцев Сергей
Очень небольшая вероятность, что Россия сможет защитить все нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Минобороны Британии, ссылаясь на данные британской разведки отмечает, что за последнее время были нанесены удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.
Как отмечают британские псециалисты, такие удары наносят финансовые потери для России, влияя на внутренний рынок топлива. Недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов.
Капитальный ремонт на НПЗ может занять некоторое время. Разведка предполагает, что из-за санкций ремонт затянется.
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Также "Комментарии" сообщали – в России заявили, что теперь НПЗ украинские дроны не страшны: украинская разведка отреагировала.
Ранее "Комментарии" информировали – почему россияне только разводят руками: к чему может привести массовое уничтожение НПЗ.
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