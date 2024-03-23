Сможет ли Россия защитить свои НПЗ от украинских атак: прогноз британской разведки

Очень небольшая вероятность, что Россия сможет защитить все нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Минобороны Британии, ссылаясь на данные британской разведки отмечает, что за последнее время были нанесены удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

"Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА", — говорится в сводке.

Как отмечают британские псециалисты, такие удары наносят финансовые потери для России, влияя на внутренний рынок топлива. Недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Капитальный ремонт на НПЗ может занять некоторое время. Разведка предполагает, что из-за санкций ремонт затянется.

"По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", — считает британская разведка.

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