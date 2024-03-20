В России заявили, что теперь НПЗ украинские дроны не страшны: украинская разведка отреагировала

Россияне всерьез обеспокоены постоянными атаками украинских дронов на НПЗ России. Именно поэтому приняли решение защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов, а именно для "прикрытия" объектов должны установить системы защиты типа "Панцирь". Об этом пишет The Guardian со ссылкой на цитату директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РФ Артема Верхова.

Атака на НПЗ. Фото: из открытых источников

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Национальной гвардии России, над прикрытием объектов, над установкой, соответственно, систем защиты типа "Панцирь"", — сказал чиновник.

Между тем, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что заявление сделали для успокоения возмущения в обществе и распила бюджетных средств, поскольку комплексы "Панцирь" уже давно находятся на местах.

"Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях кафиров, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", — сказал представитель украинской разведки.

Следует отметить, что в России только с начала 2024 года беспилотники 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах страны-агрессоре.

Читайте на портале "Комментарии" — Силы обороны продолжают уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы. Радует системность, с которой за дело взялись украинские защитники и в то же время удивляет беспомощность россиян, которые не могут защитить свои стратегические объекты. Почему так? К чему может привести массовое ликвидирование русских НПЗ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

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