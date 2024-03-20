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В России заявили, что теперь НПЗ украинские дроны не страшны: украинская разведка отреагировала

Россияне пытаются успокоить возмущенное общество

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россияне всерьез обеспокоены постоянными атаками украинских дронов на НПЗ России. Именно поэтому приняли решение защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов, а именно для "прикрытия" объектов должны установить системы защиты типа "Панцирь". Об этом пишет The Guardian со ссылкой на цитату директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РФ Артема Верхова.

В России заявили, что теперь НПЗ украинские дроны не страшны: украинская разведка отреагировала

Атака на НПЗ. Фото: из открытых источников

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Национальной гвардии России, над прикрытием объектов, над установкой, соответственно, систем защиты типа "Панцирь"", — сказал чиновник.

Между тем, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что заявление сделали для успокоения возмущения в обществе и распила бюджетных средств, поскольку комплексы "Панцирь" уже давно находятся на местах.

"Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях кафиров, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", — сказал представитель украинской разведки.

Следует отметить, что в России только с начала 2024 года беспилотники 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах страны-агрессоре.

Читайте на портале "Комментарии" — Силы обороны продолжают уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы. Радует системность, с которой за дело взялись украинские защитники и в то же время удивляет беспомощность россиян, которые не могут защитить свои стратегические объекты. Почему так? К чему может привести массовое ликвидирование русских НПЗ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Буданова объяснили, как удары по НПЗ лишают Россию возможности продолжать войну против Украины.




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