Россия формирует резервы: в ISW рассказали, будет ли новое наступление

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Кравцев Сергей
Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Однако эти соединения не смогут выполнять масштабные наступательные операции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские военные. Фото: из открытых источников
Американские военные эксперты отметили, что российские военные начали набор личного состава для подразделений недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО).
Министерство обороны Великобритании сообщило, что 44-й армейский корпус ЛВО начал набор в Луге Ленинградской области.
Ведомство напомнило, что ранее Кремль привлекал вновь созданные подразделения для проведения операций в Украине. Там добавили, что потребность России продолжать операции в Украине препятствует ее более широким усилиям по формированию регулярных Вооруженных сил. Это соответствует давней оценке Института изучения войны касательно текущих российских военных реформ.
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