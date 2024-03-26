Планирует ли Путин захватить Харьков: СМИ узнали, о чем говорят в Кремле

Российские "политические элиты" не исключают, что российский диктатор Путин по-прежнему имеет планы захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО". Но есть также те, которые допускают, что Путин готов "идти до победного – хоть до Киева". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское оппозиционное издание "Meduza", со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю, источник в правительстве России и одного из высокопоставленных членов "Единой России".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, все источники уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся.

Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного – хоть до Киева – и за цену не постоит".

"Надо будет мобилизацию – объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы – передвинет", – уверен источник.

СМИ отмечает, другой собеседник, входящий в окружение Путина, напротив, считает, что высшее руководство России ставит перед собой "более реалистичные цели", а именно – взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее; этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

По словам источников среди "российских элит", высокопоставленные силовики убеждены, что армии РФ под силу взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "затруднительно": "Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения".

При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет.

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