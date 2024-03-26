Отразится ли теракт в Подмосковье на российско-украинской войне: какие планы у Путина

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Кравцев Сергей
Российские власти с неимоверным упорством пытаются найти украинский след в теракте в "Крокус Сити Холл", ответственность за который взяла на себя ИГИЛ, пригрозив новыми подобными акциями. Переназначивший себя президентом РФ военный преступник Владимир Путин выступил с новыми обвинениями о якобы причастности Украины и Запада к теракту. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ назвал Путина "больным и циничным существом", после смерти которого запрос на террор в мире исчезнет. О чем говорит реакция РФ, Украины и мира на бойню в "Крокусе"? Как это может (и может ли) отразиться на ходе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе не сомневается, что РФ хочет использовать теракты на своей территории как фактор оправдания внутренней мобилизации, большего закручивания гаек и отсутствия тотальной безопасности для населения.
При этом, продолжает он, никаких доказательств причастности Украины к теракту в Подмосковье нет. Если бы были — о них трубили бы со дня теракта, с 22 марта.
Он обращает внимание, что представители Европы и США уже призвали власти РФ отказаться от идеи ужесточения войны, эскалации под "соусом" якобы причастности Украины к теракту в "Крокусе". А президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил истинных виновников происшедшего. Это – путинский режим, военные преступника, засевшие в Кремле. Не будь их, не было бы трагедии в "Крокусе" и массы других — и на территории РФ, и на территории Украины, констатирует Антон Кучухидзе.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:
Особенно, уточняет эксперт, с Белгородской и Курской областями, о чем Путин уже говорил, когда рассказывал о необходимости создания некой "санитарной зоны".
Теракт может быть просто инструментом, чтоб стать еще одним оправданием агрессии РФ против Украины, считает Илия Куса.
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина прогнозирует, что "украинский след" в теракте в Подмосковье будет проходить красной линией.
Но, продолжает она, если главарь Кремля заявил во всеуслышание, что виновата Украина, значит, эту линию будут проводить всеми возможными и невозможными способами.
Анна Малкина акцентирует, что "украинский след" в теракте направлен исключительно на внутреннего потребителя и имеет две цели: отвлечь население от результатов сфальсифицированных президентских выборов и аргументировать новую волну мобилизации.
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