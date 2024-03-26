Начнут ли россияне массово бить по Украине Цирконами: что поражает

При ударе по Киеву 25 марта российские оккупационные войска могли применить широко разрекламированную российским диктатором Путиным ракету "Циркон". Сколько времени эта ракета может долетать до Киева? Могут ли оккупанты теперь массово атаковать Украину этими ракетами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракета "Циркон". Фото: из открытых источников

Подобные удары не могут быть частыми на этом этапе войны

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ракета "Циркон" может долетать из оккупированного Крыма в столицу в считанные минуты.

"Анализируя атаку на Киев 25 марта и 7 февраля ракетами "Циркон", стоит заметить, что этот тип ракет очень опасен, поскольку они имеют очень высокую скорость. Сегодня эти ракеты запускались из оккупированного Крыма и время подлета измеряется в минутах. То есть, если запускать эти ракеты из Крыма, то в Киев они долетают через 7-10 минут", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в отличие от "Кинжалов", пуски этих ракет нельзя спрогнозировать раньше времени. В то же время, он добавил, что часто враг бить "Цирконами" не может. Поскольку эти ракеты вряд ли пошли в серийное производство. Сейчас россияне производят эти ракеты в экспериментальном виде.

"Циркон" труднее обнаружить

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире телеканала ICTV рассказал, что атака на Киев 25 марта могла быть следствием испытания "Цирконов" Россией.

Как отметил эксперт, "Циркон" – это противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать, предназначенная для поражения кораблей и наземных объектов.

"Идут испытания, но серийной штамповки этих ракет нет. Она не отработана, попадает куда угодно, кроме целей, на которые она направлена. Никаких попаданий по важным объектам не было", – сказал эксперт.

По его словам, сигнал воздушной тревоги включили не заранее, поскольку заметить движение ракет "Циркон" затруднительно.

"Циркон" труднее обнаружить. Если баллистика поднимается на большую высоту, она видна издалека радаром, то есть можно предупредить, что будет удар. А крылатая ракета – это крылатая ракета, она на большой высоте идет, огромная скорость, поэтому ее поздно заметили", – объяснил Романенко.

Он считает, что обстрелом Киева 25 марта россияне хотели неожиданно застать украинские силы противовоздушной обороны. При этом аналогичные удары со стороны РФ будут повторяться, но не будут носить массовый характер, ведь у России нет серийного производства "Цирконов".

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