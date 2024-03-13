Когда примут законопроект о мобилизации: нардеп рассказал, сколько правок рассмотрено

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк дал прогноз, когда начнет действовать новый закон о мобилизации в Украине. По его словам, законопроект будет принят в апреле, а в документ в силу вступит уже в мае.
Железняк дал прогноз, когда примут законопроект о мобилизации. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк рассказал корреспондентке издания "Еспресо" о количестве правок, обработанных на Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Украины с начала рассмотрения законопроекта о мобилизации.
Далее народный избранник поделился прогнозом, когда можно ожидать принятия законопроекта о мобилизации в Украине.
Напомним, 25 декабря Кабмин подал законопроект о мобилизации в Украине. 7 февраля Верховная рада его поддержала в первом чтении. Перед вторым чтением в законопроект добавили более 4 тыс. правок, которые должен рассмотреть Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, после чего документ попадет на голосование.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в законопроекте о мобилизации могут обязать некоторые группы пенсионеров встать на военный учет в ТЦК.
Также "Комментарии" писали, что военный объяснил, в чем ключевая проблема, что ТЦК провалили мобилизацию в Украине.
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