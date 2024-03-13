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Когда примут законопроект о мобилизации: нардеп рассказал, сколько правок рассмотрено

Нардеп Ярослав Железняк прогнозирует, что законопроект о мобилизации в Украине вступит в силу в мае.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк дал прогноз, когда начнет действовать новый закон о мобилизации в Украине. По его словам, законопроект будет принят в апреле, а в документ в силу вступит уже в мае.

Когда примут законопроект о мобилизации: нардеп рассказал, сколько правок рассмотрено

Железняк дал прогноз, когда примут законопроект о мобилизации. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк рассказал корреспондентке издания "Еспресо" о количестве правок, обработанных на Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Украины с начала рассмотрения законопроекта о мобилизации.

"Комитет отменили сегодня, сейчас рассмотрено менее 10% поправок. Что мешает властям это сделать быстрее — у меня ответа логического нет, как и у членов нашей фракции, которые представлены в этом комитете", — сказал Железняк.

Далее народный избранник поделился прогнозом, когда можно ожидать принятия законопроекта о мобилизации в Украине.

"Выглядит так, что только в апреле мы его пройдем. И, соответственно, в середине апреля он может быть проголосован. Соответственно, вступит он в силу уже в середине мая, по прогнозам", — пояснил народный депутат.

Напомним, 25 декабря Кабмин подал законопроект о мобилизации в Украине. 7 февраля Верховная рада его поддержала в первом чтении. Перед вторым чтением в законопроект добавили более 4 тыс. правок, которые должен рассмотреть Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, после чего документ попадет на голосование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в законопроекте о мобилизации могут обязать некоторые группы пенсионеров встать на военный учет в ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что военный объяснил, в чем ключевая проблема, что ТЦК провалили мобилизацию в Украине.



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Источник: https://espreso.tv/mobilizaciya-rozglyad-popravok-zatyaguetsya-zheleznyak-sprognozuvav-koli-rada-mozhe-ukhvaliti-zakonoproekt-pro-mobilizatsiyu
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