Могут ли оккупанты организовать наступление на Харьков с Белгорода. Ответ военного

Если брать Купянское направление, рассказывает военный Кирилл Сазонов, то там оккупанты, действительно пытаются организовать штурм за штурмом.

Харьков

"Они лезут каждый день, результат на табло. На грустном табло их военных", — отметил в Фейсбуке Сазонов.

Он утверждает, что потери у россиян большие и не только среди личного состава. По его словам, Силы обороны хорошо отрабатывают также по тылам противника, их складам и логистическим путям.

При этом, как утверждает Сазонов, если рассматривать вариант, что оккупанты начнут наступление на Харьков со стороны Белгорода, то там также нет сил для того, чтобы проводить операции подобного рода.

"И наши уже их там ждут, а будет концентрация войск противника – быстро подойдут резервы" , — добавил военный.

При этом он напомним, что в Белгородской области и без того жарко, так как российские военные ведут боевые действия с российские повстанцами.

В то же время, как утверждает Сазонов, в случае реальной угрозы Харькову, кто-то оттуда уедет, но также и будут люди, которые категорически против того, чтобы город превратили в Мариуполь.

"Тут к ВСУ добавится сразу столько добровольцев ТРО, что любую попытку прорыва придушат", — сказал Сазонов и призвал не пугаться разного рода российских вбросов, поскольку Харьков врагу сейчас точно не по зубам.

О чем-то подобном говорит также военный обозреватель Александр Коваленко. Он признает, что угроза для Харькова была всегда, есть сейчас и будет в будущем. Но, добавляет эксперт, чтобы организовать наступление на город оккупантам нужно по меньшей мере 500 тыс. военных и 150 тыс. резервов. Только если такая группировка будет сформирована, подчеркивает Коваленко, можно будет говорить о реальной угрозе для Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что власти Харькова также сомневаются, что оккупанты смогут захватить город.