В Харькове рассказали, что они думают о планах кремлевского диктатора захватить город

В течение двух лет полномасштабной российской агрессии захватчики в бою так и не смогли захватить ни один крупный город Украины, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. При этом он добавил, что оккупанты не смогли победить несгибаемых харьковчан, которые и в 2022, и в 2023 годах сумели отстоять позиции в населенных пунктах области.

Олег Синегубов

Кроме того, Синегубов подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения горожане слышат о так называемых намерениях кремлевского диктатора Владимира Путина захватить Харьков. Но правда в том, добавляет глава Харьковской ОВА, что он этого сделать не может, поэтому уничтожает город ракетами. По его словам, эти безумные фантазии кремлевского диктатора сопровождаются ежедневными обстрелами мирного населения и это единственное, что могут совершать оккупанты от своего бессилия.

При этом Синегубов добавил, что на все угрозы кремлевского диктатора Силы обороны имеют свой ответ и каждый день его демонстрируют на поле боя.

Напомним, росСМИ со ссылкой на элиты, приближенные к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявили о том, что он не оставил надежды захватить украинский Харьков.

При этом ветеран АТО Евгении Дикий сообщил , что Россия намерена мобилизовать 300 тыс своих граждан и якобы Путин даже не будет ждать своей инаугурации, чтобы объявить об этом, поскольку ситуация на линии фронта напряженная. Ветеран АТО считает, что если страна-агрессор проведет мобилизацию, то уже в августе может организовать наступление на Сумы, Харьков и Киев. Чтобы остановить такие действия, отметил Дикий, Украине тоже срочно нужно провести мобилизацию и прекратить затягивать принятие соответствующего законопроекта в Верховной Раде.