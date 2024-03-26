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В Харькове рассказали, что они думают о планах кремлевского диктатора захватить город

Россия не может победить несгибаемых жителей Харькова, поэтому применяет против них ракеты, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, захватчики могут только уничтожать дома мирных жителей

сегодня, 17:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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В течение двух лет полномасштабной российской агрессии захватчики в бою так и не смогли захватить ни один крупный город Украины, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. При этом он добавил, что оккупанты не смогли победить несгибаемых харьковчан, которые и в 2022, и в 2023 годах сумели отстоять позиции в населенных пунктах области.

В Харькове рассказали, что они думают о планах кремлевского диктатора захватить город

Олег Синегубов

Кроме того, Синегубов подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения горожане слышат о так называемых намерениях кремлевского диктатора Владимира Путина захватить Харьков. Но правда в том, добавляет глава Харьковской ОВА, что он этого сделать не может, поэтому уничтожает город ракетами. По его словам, эти безумные фантазии кремлевского диктатора сопровождаются ежедневными обстрелами мирного населения и это единственное, что могут совершать оккупанты от своего бессилия.

При этом Синегубов добавил, что на все угрозы кремлевского диктатора Силы обороны имеют свой ответ и каждый день его демонстрируют на поле боя.

Напомним, росСМИ со ссылкой на элиты, приближенные к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявили о том, что он не оставил надежды захватить украинский Харьков.

При этом ветеран АТО Евгении Дикий сообщил , что Россия намерена мобилизовать 300 тыс своих граждан и якобы Путин даже не будет ждать своей инаугурации, чтобы объявить об этом, поскольку ситуация на линии фронта напряженная. Ветеран АТО считает, что если страна-агрессор проведет мобилизацию, то уже в августе может организовать наступление на Сумы, Харьков и Киев. Чтобы остановить такие действия, отметил Дикий, Украине тоже срочно нужно провести мобилизацию и прекратить затягивать принятие соответствующего законопроекта в Верховной Раде.




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Источник: https://t.me/synegubov/8822
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сегодня, 18:14

Кіборгів Харкова не перемогти - вони знайдуть де сховатись! Все буде Маріуполь! Все буде Палестина! Все буде Берлін 1945! Залишимо переможцям руїни! Не з'їм, так понадкусююю - щоб ніхто не скористався.


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