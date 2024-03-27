Конец войне уже в этом году: в Welt рассказали, почему это неизбежно и когда наступит критический момент

В 2024 году Украине грозит переход в оборонную позицию, а к сентябрю может наступить критический момент в войне. Это произойдет, если западные партнеры не начнут передавать для украинских войск больше оружия. В то же время, есть много признаков того, что войну могут заморозить. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Welt.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Эксперты издания отмечают, что заморозка боевых действий может произойти уже в этом году.

Авторы материала отмечают, что война в Украине вряд ли продлится еще несколько лет. Ей грозит заморозка уже в 2024 году. Аналитики уверяют, что в случае, если этого все же не произойдет, ни у Украины, ни у России нет преимуществ на поле боя.

"Теперь возникает вопрос: будет ли этот конфликт продолжаться годами? Скорее всего, нет. Напротив, есть много оснований полагать, что он будет заморожен уже в этом году", — отмечают авторы материала.

При этом издание пишет, что шансы Украины на возвращение утраченных территорий в этом году незначительны. Скорее всего, Киеву придется сосредоточиться на удержании текущей линии фронта. Однако пока нельзя сделать определенные выводы, и вероятнее всего, в течение этого года Украине придется столкнуться с новыми атаками со стороны России, что может привести к значительным территориальным потерям.

Кроме того, немецкие эксперты спрогнозировали еще и наступление определенной "критической точки" в войне, и произойдет она, по их мнению, тоже в этом году — до сентября. Это можно было бы предотвратить, если бы Запад предоставил гораздо больше военной помощи Киеву.

Читайте на портале "Комментарии" — появляется все больше тревожных сообщений, что новый мощный натиск российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов в ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Но вряд ли эти соединения смогут выполнять масштабные наступательные операции. Чего и почему ждать на фронтах в ближайшем будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут оказать серьезное влияние на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



