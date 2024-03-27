В 3-й ОШБ заявили, что Россия может открыть новое направление на фронте

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Slava Kot
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Максим Жорин предположил, что Россия могу открыть в 2024 году новое активное направление на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Еспресо".
Украинский военный. Фото из открытых источников
Майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что Россия смогла собрать технику и войска, чтобы начать новое наступление на фронте.
Несмотря на то, что окончательно неизвестно на каком направлении россияне могут начать активные боевые действия, однако это можно определить по тем местам, которые для них важны, говорит военный. По его словам, это может быть также и граница с Россией.
Максим Жорин считает, что для россиян основным направлением на фронте стала Авдеевка.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный назвал неожиданную угрозу на войне из-за трофейной техники РФ. По его словам, россияне могут специально оставлять оружие, которое будет заминировано, чтобы убивать украинских бойцов.
Также "Комментарии" писали о Чехии, нашедшей дополнительные артиллерийские снаряды для Украины. Таким образом, по "чешской инициативе" Украина может получить полтора миллиона боеприпасов для войны против России.
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