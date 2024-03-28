Есть "программа-минимум" для Путина: полковник СБУ рассказал, чего ждать дальше в войне

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Кравцев Сергей
Абсолютно нет признаков, что российский диктатор Владимир Путин планирует останавливаться в развязанной против Украины войне. В Кремле готовятся к дальнейшему наступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он отметил, что враг готовит экономику и партнеров для дальнейших наступательных действий. В частности, Москва "подпитывается своими союзниками".
Главными союзниками России в войне против Украины Роман Костенко считает Иран, Северную Корею и другие страны, которые тайно поставляют, если не оружие, то очень важные компоненты к нему, с помощью которых россияне делают в том числе и ракеты. Производство ракет в РФ уже превысило довоенный уровень.
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