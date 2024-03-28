Есть "программа-минимум" для Путина: полковник СБУ рассказал, чего ждать дальше в войне

Абсолютно нет признаков, что российский диктатор Владимир Путин планирует останавливаться в развязанной против Украины войне. В Кремле готовятся к дальнейшему наступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"То, что Путин будет останавливаться, мы не видим. Мы видим, что россияне развивают свой военно-промышленный комплекс, и дальше могут дойти до своего пика развития, а дальше генерировать свои возможности. И это не показывает то, что Путин собирается останавливаться где-то на тех рубежах, на которых сейчас есть, и вести позиционную войну. Мы видим, что формируются новые армии. Путин, как минимум, настроен на весь наш юг, Донетчину, Луганщину, и не исключаю Харьков. Это "программа-минимум" для Путина, и это факт", – высказал военный.

Он отметил, что враг готовит экономику и партнеров для дальнейших наступательных действий. В частности, Москва "подпитывается своими союзниками".

Главными союзниками России в войне против Украины Роман Костенко считает Иран, Северную Корею и другие страны, которые тайно поставляют, если не оружие, то очень важные компоненты к нему, с помощью которых россияне делают в том числе и ракеты. Производство ракет в РФ уже превысило довоенный уровень.

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