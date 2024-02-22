Почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию

Ко второй годовщине российского вторжения в Украину наша страна подходит в худшей ситуации, чем это было год назад. Об этом пишут зарубежные издания, включая The Times, это осознаём и мы сами. Поддержка со стороны зарубежных партнеров (особенно США) ослабевает, внутри самой Украины нет той сплоченности, что ранее (особенно это видно по прениям вокруг законопроекта о мобилизации), а оккупационная армия РФ продолжает давить на фронте, мечтая захватить как можно больше новых территорий. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" состояние российско-украинской войны на данный момент, ее перспективы, а также рассказали, что следует предпринимать Украине для улучшения своих позиций.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Нам следует формировать собственный нарратив

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поясняет:

"Вторая годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину должна стать для нас возможностью четко сформулировать свои цели в противостоянии с агрессором. Получить дополнительный импульс для организации отпора врагу. И ответить на вопросы, которые интересуют как граждан Украины, так и наших партнеров".

Эксперт обращает внимание на то, что в РФ вдруг снова начал активно сыпать безумными заявлениями бывший президент, нынешний замглавы Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев. Рассуждать о новых целях для захвата. Сравнивать военнослужащих ВСУ с вермахтом (название германских вооруженных сил в 1935-45 гг), продолжать бред про "укранацистов" и так далее.

"Нам следует формировать собственный нарратив. Особенно на фоне сложной ситуации и на военном фронте, и на международном, когда лишь 10% европейцев, согласно последним опросам, верят в победу Украины", – уверен эксперт.

Ситуация, акцентирует он, очень сложная. Украинская пропаганда оказывается неэффективной.

"Это проблема. И 24 февраля, вторая годовщина широкомасштабной российской агрессии против Украины, – хороший повод для откровенности, – считает Евгений Магда. – Для нахождения и транслирования четких месседжей. Для рассказа о наших дальнейших действиях. Показать направление этих действий. Подчеркнуть, что именно так – настойчиво и неотвратимо – мы будем двигаться к своей цели, к освобождению наших территорий и людей".

Украина еще может всё изменить в свою пользу

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что основной вывод на данный момент следующий: в 2022 году враг недооценил нас, а в 2023-м мы недооценили врага.

"Как следствие – в 2024-й мы вошли с огромным количеством проблем, – отмечает эксперт. – В 2022-м у нас была мотивированная армия, которая хотела и могла бороться с противником. Сейчас у нас общество на грани деморализации. К сожалению, ни политическая, ни военная власть не смогли подготовиться к войне-2024. Соответственно, не сумело и общество. И сейчас мы вынуждены хаотично искать решение возникших проблем, параллельно осуществляя давление на Запад, чтоб не прекратилась так важная нам поддержка".

Этот год, по мнению Николая Мельника, станет решающим в российско-украинской войне. И мы или выстоим – и сумеем перестроить систему государства на длительную войну. Или будем вынуждены (в этом году или следующем) пойти на переговоры с агрессором.

"Войны никогда не длились вечно. Но за стол переговоров противоборствующие стороны садятся в двух случаях. Либо из-за невозможности одной из них продолжать борьбу далее, либо из-за понимания обеими сторонами бесперспективности продолжать войну, – подчеркивает эксперт. – Украина еще может всё изменить в свою пользу. Но лишь, если в ближайшее время мы сменим систему мобилизации, систему подготовки личного состава, офицерского состава. Иначе наше государство ждут большие проблемы".

Читайте также на портале "Комментарии" - о чем Зеленский говорил со слугами народа: какой "честный разговор" еще ожидает украинцев.



