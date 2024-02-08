Главная ошибка в новом законопроекте о мобилизации: какие шаги общество ждет от власти

Обновленный правительственный вариант законопроекта об усилении мобилизации, принятый Верховной Радой в первом чтении 7 февраля, вызвал немало вопросов. Сами представители власти, включая главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, признали, что есть моменты, которые точно нуждаются в доработке. Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что в окончательном виде закон о мобилизации должен быть справедливым и понятным для общества, а также не противоречить Конституции. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами резонансный законопроект и страсти вокруг него.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По прежнему отсутствует мотивация пополнять ряды ВСУ

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

При этом призвал поддержать проект в первом чтении. Мол, ко второму всё поправят. Но зачем писать законопроект, нарушающий Конституцию А уж тем более – принимать его… Почему сразу нельзя сделать всё, как надо? Понятно, учитывая нынешние реалии". "К сожалению, до сих пор нет трансляции из Рады, потому мы не видим, что там происходит. Не чувствуем градуса напряжения, обсуждения. И знаем лишь по интерпретации тех или иных нардепов. Но уже четко понятно, что власть полностью провалила коммуникацию с обществом касательно этого законопроекта. Потому он и вызывает негативную реакцию. И тот же омбудсмен Дмитрий Лубинец признает, что нормы, прописанные в данном документе, нарушают Конституцию

По мнению эксперта, огромной ошибкой является отсутствие и в этом варианте мотивации для граждан идти в вооруженные силы.

"Я не знаю, каким будет проект ко второму чтению. Но вряд ли – мотивационным. И это огромная проблема. В ту же Вторую мировую не было карательной мобилизации. Была мощная агитация. А у нас – что? Есть заявления о баснословных выплатах семьям погибших. Но нет и рядом таких средств в бюджете. Много наговорили-наобещали, ничего из этого не выполняется. И это, конечно, накладывает негатив на ситуацию с мобилизацией, – констатирует Виталий Бала. – Почему Зеленский не выйдет с соответствующим заявлением? Почему не призывает украинцев идти воевать, защищать страну? Почему он всячески устраняется от темы мобилизации, хоть как верховный главнокомандущий должен быть в нее максимально погружен?".

Учитывая все вышеперечисленные вопросы и проблемы, ответы на которые власть, написавшая очередной вариант законопроекта о мобилизации, не дает, он точно не будет эффективно работать (даже если его примут), прогнозирует эксперт. Потому что отсутствует мотивация.

"А без мотивации на фронте делать нечего. Это знаю из первых уст, так как общаюсь со многими военными. По их словам, сначала было 70-80% мотивированных. А сейчас таких 10-15%. И это пагубно влияет на нашу обороноспособность", – акцентирует Виталий Бала.

К сожалению, отмечает он, нет и примера защиты Родины со стороны представителей власти.

"Почему члены правительства, парламента, разного рода высокопоставленные чиновники сами не воюют? Почему не воюют их дети? Это тот самый пример социальной несправедливости, который также убивает мотивацию у рядовых граждан. И никакие законы, никакие электронные кабинеты военнообязанных это не исправят, – уверен эксперт. – Если не будет проведена работа над ошибками, репрессивные меры лишь усугубят ситуацию".

Минобороны подошло ко второй "битве за законопроект" более гибко и взвешенно

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что общество предсказуемо тяжело воспринимает изменения в мобилизационное законодательство – из-за страха за жизнь, переживаний за собственное будущее. Ведь тема мобилизации возвращает войну в повседневную жизнь каждой украинской семьи.

отдающих свои жизни и здоровье за то, что гражданский тыл чувствовал себя относительно безопасно, – подчеркивает эксперт. – В ином случае значительно большая часть территории Украины стала бы геноцидным полигоном, одной масштабной Бучей. И Путин бы не упустил такой удачный шанс, чтобы окончательно решить "украинский вопрос", сделав работу над ошибками Сталина и последующих вождей-имперцев". "Это еще и вопрос о справедливости по отношению к нынешнему миллионному контингенту действующих военнослужащих

С другой стороны, продолжает эксперт, нельзя говорить о справедливой и, главное, эффективной мобилизации без учета следующих моментов:

– осознания финансового обеспечения новых волн мобилизации;

– понимания потребности в скорейшей ротации нынешних военнослужащих;

– ответа на отношение к военнообязанным гражданам Украины, находящимся за границей.

"Есть еще ряд других критически важных вопросов к государственной политике в сфере обороны. И на них важны получить четкие ответы", – отмечает Олег Постернак.

По его мнению, Министерство обороны подошло ко второй "битве за законопроект" более гибко и взвешенно, пытаясь убедить депутатов, омбудсмена и политических комментаторов в острой необходимости справедливой мобилизации.

"Наблюдалось повторное внесение некоторых острых и неприемлемых законодательных новелл, раскритикованных при обсуждении первого законопроекта. Поэтому важно до второго чтения избавиться от критических норм, которые могут подорвать экономику", – констатирует эксперт.

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