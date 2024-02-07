Законопроект о мобилизации принят в первом чтении: удалось ли урегулировать спорные моменты

В среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении обновленный вариант законопроекта об усилении мобилизации. Несмотря на то, что к нему есть немало замечаний, в том числе от Уполномоченного ВР по правам человека (омбудсмен) Дмитрия Лубинца. О чем говорит всё, что происходит вокруг данного документа? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Власть идет на огромные политические риски за нарушение прав человека

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Мы увидели, что в Украине омбудсмен как таковой отсутствует. Несмотря на то, что Лубинец признал – законопроект не соответствует нормам Конституции, конвенции о правах и основополагающих свободах, он призвал принять его в первом чтении. Мол, дальше – доработаем. Это говорит о том, что омбудсмен не готов защищать права человека".

По словам эксперта, законопроект даже в этом виде нарушает громадное количество прав и свобод граждан. В том числе право на образование, право на лечение, право на перемещение. Плюс – передает полномочия касательно запрета на пересечение границы напрямую Кабмину. Что прямо противоречит нормам действующей Конституции, акцентирует юрист.

"Сокращая нынешние права и свободы украинцев, данный проект закона не дает им никаких дополнительных гарантий (защиты прав, исполнения социальных обещаний государства, которые оно не выполняет, в том числе в вопросах, связанных с военными и бывшими военными). Единственный положительный момент, по сравнению с прошлым вариантом, заключен в том, что лица, получившие инвалидность и проходящие военную службу, получили право на увольнение – несмотря на пригодность или ограниченную пригодность", – подчеркивает Ростислав Кравец.

Он обращает внимание, что депутаты радужно рассматривают перспективы этого законопроекта, предполагая, что уже в марте он может быть принят во втором чтении и окончательно.

"Но я бы не питал таких иллюзий, – говорит эксперт. – Ни по поводу его принятия, ни (если такое всё же случится) по поводу подписания его президентом. Потому что фактически это огромные политические риски за нарушение прав человека. Удивляет и заявление министра обороны Умерова, что дополнительных вложений нововведения не потребуют. Тогда как создание того же электронного кабинета военнообязанного – точно требует средств на программное обеспечение, на систему поддержки этого ресурса и так далее. На сегодня выглядит так, что законопроект более политический шаг, нежели что-то, способное улучшить ситуацию с мобилизацией и военным учетом".

Новое законодательство было необходимо еще в 2022-м

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук не сомневается, что законопроект поддержат в целом – и тот станет законом.

"В каком виде – сказать пока сложно. Замечаний у правоведов там достаточно. И что-то точно ко второму чтению изменят. Но очевидно, что действующее мобилизационное законодательство не отвечает потребностям военного времени. И нужно что-то новое. Причем, это было необходимо еще в 2022-м", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что на тему мобилизации провалена коммуникация власти и общества. Причем, это ответственность не военных, а именно политической власти, уточняет Борис Кушнирук. Она должна была объяснить обществу, что, как и почему необходимо делать в ракурсе усиления мобилизации.

"Кроме того, напрасно было озвучена масса "кнутов" в ракурсе уклонения от мобилизации, но при этом не сформулирована корректная процедура "пряников". И до сих пор этого нет. Не поясняют людям, какие позитивы они получают, приходя в ТЦК, отправляясь потом в вооруженные силы и так далее. Это следовало грамотно артикулировать и выписать в законодательстве. К сожалению, в новом варианте законопроекта мы наблюдаем те же проблемы", – считает эксперт.

Откровенно ошибочно со стороны политических лиц, по его мнению, было озвучивать цифру в 500 тысяч человек, которых якобы необходимо дополнительно мобилизовать.

"Причем, делалось это со ссылкой на военных. Тогда как военные уточняли, что они не требовали здесь и сейчас пополнения в полмиллиона. Но им необходима прогнозированность в мобилизационных процессах. Чтобы иметь резервы, возможность менять тех, кто находится в зоне боевых действий. Но объемы, сроки – это отдельная тема. Которая точно не должна обсуждаться в публичной плоскости. Всё следовало проводить тише, спокойнее, не будоража лишний раз общество, не создавая дополнительный негатив вокруг важной для Украины темы. И тут мы увидели не лучшие действия со стороны власти", – констатирует Борис Кушнирук.

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