Кабмин будет «вершить судьбы». Комитет ВР считает, что законопроект о мобилизации содержит риски

Сюмар рассказала, что Минобороны и Генштаб признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной. По сути, военнослужащий через 36 месяцев получает право лишь написать рапорт об увольнении.

Сюмар рассказала, что мешает людям идти в ВСУ

"Но решение, кого и когда демобилизовывать, будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего",

– написала нардеп.

По ее словам, норма, согласно которой армия становится "билетом в один конец", демотивирует людей вступать в ряды ВСУ.

"В конце концов, комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без четкости. И по неясности какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника",

– написала Сюмар.

По ее словам, пока ТЦК будет передавать данные тех, кто не сделал кабинет призывника, в полицию и полиция будет выписывать протоколы о нарушении.

"Все выписано снова не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции. Мы предложили как его доработать",

– подытожила нардеп.

Портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм , он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.

Портал "Комментарии" рассказывал, что новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента . Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хотя и не исключили, что они могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, идущие вокруг мобилизационного законопроекта.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации. В нем он прописал ряд ключевых изменений, отличающих его от правительственного законопроекта. В частности, нардеп предлагает, чтобы демобилизация наступала через 18 месяцев службы, а увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). При этом такие изменения должны относиться и к контрактникам, и к мобилизованным.





