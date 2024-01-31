Что изменилось в новом законопроекте о мобилизации: какие шансы, что он пройдет через парламент

В Верховной Раде представители Кабмина зарегистрировали 30 января новый проект закона о мобилизации. В нем, как и в предыдущем варианте, за неявку в Территориальные центры комплектования (ТЦК) к гражданам предлагается применять ряд наказаний. Кроме того, изменения в закон о мобилизации предусматривают отмену отсрочки для ряда государственных служащих, правоохранителей. Есть ряд моментов касательно призыва инвалидов, ограниченно пригодных, о демобилизации. Какие первые впечатления от второй попытке мобилизационных изменений? Каковы перспективы прохождения этого варианта через парламент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Видно, что обновленный законопроект о мобилизации толком не вычитывали и не готовили

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что принципиальных изменений в новом варианте законопроекта не произошло.

в котором, по идее, и так будут содержаться все данные об украинцах". "Те же абсолютно необоснованные нормы, лишь кое-где сгладили углы, – отмечает он. – Прописаны и санкции касательно лиц, которые сами не явятся в военкомат для уточнения учетных данных. Что выглядит абсурдным, т.к. уже принят закон о реестре военнообязанных

Довольно спорно, по мнению эксперта, выглядит новация о выезде за границу.

"В нарушение норм Конституции, предлагается, чтоб не закон, а Кабмин регулировал вопрос о запрете выезда за границу, – уточняет Ростислав Кравец. – Кроме того, устанавливается обязательство для мужчин от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы. Военнообязанных женщин это не касается. Предоставляются полномочия представителям ТЦК проверять документы (на сегодняшний день они не имеют на это права). А представители Нацполиции могут проверять наличие у украинцев военно-учетных документов".

Эксперт предполагает, что в таком виде законопроект вряд ли будет принят.

"Видно, что его толком не вычитывали и не готовили, по крайней мере, те, кто реально разбирается в вопросах военного учета и мобилизации. Бывший директор Фонда госимущества, ставший министром обороны — Умеров — уверяет, что законопроект не требует дополнительных финансовых вложений. Это не соответствует действительности, – уверяет Ростислав Кравец. – Ведь вводятся обязательные электронные кабинеты военнообязанных, уведомления их, появляются резервисты, базовая военная подготовка. Всё это требует затрат из госбюджета. С моей точки зрения, законопроект больше носит политический характер. И выглядит попыткой переложить провал мобилизации и абсолютно бездумные нормы на военных, включая главкома Залужного".

Люди не считают предлагаемые нормы справедливыми

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что перспективы у этого варианта законопроекта, как и у его предшественника, – невысокие.

"Восприятие обществом этого законопроекта – негативное. Люди не считают предлагаемые нормы справедливыми. Хоть это вряд ли сменит решение власти провести через Раду данный документ. Она ищет возможность усиливать обороноспособность страны, проводить более широкие мобилизационные мероприятия, привлекать больше граждан к службе в ВСУ", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что предлагаемые нормы несколько улучшают военный учет. Но не являются абсолютно справедливыми, не включают мотивиационных моментов.

"А, когда обычные граждане видят, что дети чиновников, сами чиновники избегают службы и собственно эффективной работы на страну, а где-то даже саботируют такие процессы, возникает логичное негодование. Почему мы должны оставлять свои семьи, свои работы – и отправляться на фронт, а чиновники остаются в тылу, еще и множа проблемы? Да и сложная экономическая ситуация не улучшает общего восприятия происходящего, включая намерение власти усилить мобилизацию", – констатирует Сергей Войченко.

Такое впечатление, что этот вариант, как и предыдущий, писали "на коленке", в спешке

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

Не просматривается в них и ставка на диджитализацию. Зато продолжается акцент на наказании, а не поощрении". "Предлагаемые мобилизационные нововведения пока не выглядят справедливыми, как обещал президент

Да, продолжает эксперт, прописывается вероятность снятия "брони" с части госслужащих и полицейских. Но пока, акцентирует он, нет понятной концепции – как именно должна проходить эффективная мобилизация.

"Такое впечатление, что этот вариант, как и предыдущий, писали "на коленке", в спешке. А потому и он выглядит "сырой". И вряд ли изменит негативное отношение общества к процессам мобилизации. К сожалению, более года этот негатив накапливался неправомерными действиями представителей ТЦК. И переломить данный тренд будет крайне сложно", – уверяет Виталий Бала.

Кроме того, отмечает он, украинцы видят отношение государства к воинам, раненым, инвалидам, семьям погибших. И это, считает он, одна из основных причин массового уклонения от мобилизации.

"Ведь, если человек видит, что семья его соседа, родственника, где есть погибший воин, оббивает пороги чиновников, пытаясь добиться полагающихся средств, это точно не способствует желанию отправляться в ТЦК, а оттуда на фронт", – констатирует политолог.

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