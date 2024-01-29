Оправдаются ли наши ожидания относительно поддержки со стороны ЕС: что станет ключевым

В вечернем обращении 28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на новую неделю есть график международной коммуникации, который усилит наше государство. Речь, по его словам, касается, в частности, отношений с Евросоюзом в целом, с нашими соседями в ЕС, а также – с международным институтами. Учитывая проблемы с получением помощи от США, европейская поддержка становится критически важной для Украины. Но и в самой Европе всё непросто: поднимают голову радикальные силы, запускаются новые электоральные циклы. Оправдаются ли украинские ожидания относительно европейской поддержки? Как отношения между Украиной и Европой могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

При трагичном для нас исходе, следующими станут страны ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает следующим образом:

Европейцы, в отличие от большинства американцев, ощущают угрозы со стороны РФ. И у них реакция на российскую агрессию становится более разумной". "В Европе с оказанием помощи Украине, вроде бы, дела идут лучше, чем в США, где эту помощь блокируют уже около четырех месяцев действия трампистского крыла Республиканской партии

Эксперт отмечает, что, судя по последним сообщениям, решение о выделении Украине пакета помощи в 50 млрд евро будет одобрено 1 февраля. Плюс, продолжает он, мы видим, что многие страны ЕС, понимая уровень угрозы, оказывают помощь Украине даже вне неких общих фондов, на двухсторонней основе.

Но и Европа – это немало. Так что есть надежда, что мы получим всё, что необходимо. Если не в том количестве, как хотелось бы, то, по крайней мере, в необходимом качестве. И это качественное вооружение может позволить нам изменить в лучшую сторону ситуацию на поле боя", – считает Владимир Огрызко. "Это позитивный момент, свидетельствующий, что мы без поддержки не окажемся. Конечно, это будет не тот уровень, который мы бы имели, поступай помощь еще и от США. И нас ожидает явное уменьшение поддержки, если американцы запутаются во внутриполитических дрязгах

По его мнению, было бы правильно, чтоб наши немецкие друзья, особенно канцлер ФРГ Олаф Шольц, наконец, поняли, что, когда бьют по Украине, Украина должна иметь возможность бить в ответ. А именно – по России. В том числе – вооружением, полученным от партнеров.

"И, мне кажется, основная цель анонсированной на февраль поездки Шольца в США – поговорить с тамошним руководством о том, как американцы в рамках НАТО будут выполнять свои обязательства перед Европой; а также – как совместными усилиями помочь Украине. Для всех очевидно, что при трагичном для нас исходе, следующими станут страны ЕС – они же страны НАТО", – констатирует дипломат.

В ближайшее время Евросоюз станет демонстрировать лидерство в поддержке Украины

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко признался, что ожидания от поддержки со стороны европейцев, действительно, позитивные.

блокировать данный вопрос. Так что соответствующее решение будет принято. И это важно для нас в финансовом, военном смысле, а также в ракурсе нивелирования нарративов РФ (что якобы Запад отказывается поддерживать Украину)", – поясняет эксперт. "На этой неделе (1 февраля) мы ждем принятие решения на саммите Европейского совета о выделении Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года. Уже есть заявления, что все страны пришли к согласию, включая Венгрию, которая не станет, как было в декабре

Также, отмечает он, на этой неделе запланирована встреча украинской и венгерской сторон (по типу той, что провел на прошлой неделе наш премьер со словацким). Это, поясняет Игорь Петренко, важно с точки зрения того, что Украина демонстрирует конструктивную позицию. Свою готовность искать компромисс даже с такими сложными для нас на данный момент европейскими соседями как Венгрия и Словакия.

Думаю, в ближайшее время Евросоюз станет демонстрировать лидерство в поддержке Украины. Но проблемной точкой могут быть выборы в Европарламент. Тот же Орбан надеется на то, что правые силы возьмут верх. И лично он сможет тогда претендовать на некие более весомые позиции. А попадание таких политиков в руководство ЕС точно не пойдет на пользу ни Украине, ни Европе", – акцентирует эксперт. "Возможно также, на этой неделе мы узнаем о новых пакетах помощи со стороны европейских партнеров. В целом ЕС явно старается быть более активным в данном ракурсе, особенно на фоне сложностей, которые видим с поддержкой со стороны США

Впрочем, продолжает он, как показывает практика, даже приход правых сил во власть не означает, что они станут воплощать все свои предвыборные лозунги (включая прекращение поддержки Украины), заниматься изоляционизмом и так далее.

Игорь Петренко резюмирует:

"Украину ожидают хорошие новости с европейской стороны, а нам следует продолжать прикладывать усилия для углубления и расширения сотрудничества с ЕС с целью ускорения евроинтеграции".

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