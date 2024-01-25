Действительно ли Словакия меняет свою позицию по Украине: чего ждать от Братиславы дальше

В среду, 24 января, состоялась встреча премьер-министров Украины (Денис Шмыгаль) и Словакии (Роберт Фицо). Несмотря на неоднозначные заявления последнего, переговоры, похоже, прошли конструктивно. Как уверяет украинский премьер, руководство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, наши евроинтеграционные устремления. Поддержит оно и программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение нашей стране 50 млрд евро со стороны ЕС. Стороны подписали совместное заявление, в котором Фицо, среди прочего, подтвердил и готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ. О чем говорит подобная смена позиции словацкого премьера, ряд предыдущих заявлений которого идет вразрез с сегодняшними? Как отношения между официальными Киевом и Братиславой могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Денис Шмыгаль и Роберт Фицо. Фото из открытых источников

В любом случае нам особо переживать не стоит

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что Роберт Фицо – политик популистического толка. А для таких политиков, поясняет она, характерно эпатажное поведение, резкая, неполиткорректная риторика и, как следствие, противоречивые публичные заявления.

"Всё это четко прослеживается в действиях словацкого премьера: встреча в Ужгороде чуть не была сорвана из-за предшествовавших ей заявлений Фицо о неизбежных территориальных уступках Украины и "нормальной" жизни в Киеве во время войны. А уже непосредственно на встрече прозвучали слова об уважении суверенитета Украины и ее территориальной целостности в границах 1991 года. Для строгости анализа мы, конечно, должны дождаться официальной оценки результатов встречи со словацкой стороны. Пока они официально не озвучены", – отмечает политолог.

Еще лучше, продолжает Анна Малкина, дождаться практических действий, потому как "обещать – не значит жениться".

По ее мнению, развитие ситуации может пойти двумя путями.

Путь первый: Роберт Фицо будет продолжать публичную пророссийскую риторику, но при этом реализовывать проукраинскую политику.

"С таким Украина уже сталкивалась. Напомню, что еще до начала широкомасштабной российской агрессии США под президентством Дональда Трампа поставили нам "Стингеры", а Турция под президентством Реджепа Эрдогана – "Байрактары". Именно это оружие сыграло важную роль в отражении вторжения на первом этапе войны", – подчеркивает эксперт.

Путь второй: Роберт Фицо будет использовать проукраинскую риторику, но при этом реализовывать пророссийскую политику.

Такой путь исключать нельзя, ведь любые палки в колеса бюрократической системе Евросоюза оборачиваются для "держателя палки" возможностью торга и получения "плюшек" от Брюсселя", – отмечает Анна Малкина. "Например, присоединится к своему коллеге Виктору Орбану в разного рода блокировках помощи, выделяемой ЕС

Однако, продолжает она, даже в этом случае особо переживать не стоит.

"Политическая система Словакии характеризуется чрезмерной партийный фрагментированностью. В условиях парламентской республики, коей является Словакия, это чревато "правительственной чехардой", т.е. чуть ли не ежегодной сменой премьер министра и его кабинета. Что, собственно говоря, и происходит у наших соседей последние пять лет. Поэтому не исключено, что в недолгой перспективе Фицо на премьерском посту сменит другой политик, более предсказуемый и придерживающийся европейских ценностей", – прогнозирует эксперт.

Между Киевом и Братиславой идет сложный диалог

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что, если бы Украина сейчас не находилась в состоянии войны, встреча с Фицо, после всего, что он нагородил о нашей стране, была бы совершенно неуместна.

"Но на данный момент мы не можем позволить себе такой роскоши, как дипломатический демарш по отношению к той же Словакии. А таким стал бы отказ или перенесение анонсированной ранее встречи наших премьеров. Так что в этом ракурсе то, что она состоялась, — позитив", – отмечает эксперт.

В то же время, продолжает он, надо понимать, что Фицо — опытный политик, который несколько обижен на Украину.

Вместе с тем, Фицо – прагматик, – акцентирует экс-дипломат. – Понимает, что нельзя пересекать черт. Увидел, что политикой его партии не удовлетворены большинство словаков. Они уже даже выходили на протесты Потому риторику, которая выглядит недружественной по отношению к Украине, он позволять себе будет. Но принимать какие-то ограничительные меры против словацкого бизнеса, готового торговать с Украиной (в том числе вооружениями), лезть на рожон в ЕС, как это делает Орбан, Фицо не станет". "Достаточно вспомнить, что случилось во время его встречи с тогдашней премьеркой Украины — Тимошенко — во время газовых войн. Она фактически отказалась идти на встречу Словакии в вопросах транзита газа. И Фицо это запомнил. Та обида до сих пор сидит в нем — и экстраполируется на его риторику. Упоминая, кстати, транзит газа и сейчас

Да, между Киевом и Братиславой идет сложный диалог, признаёт Вадим Трюхан. На фоне нападок на нашу страну со стороны Фицо и ряда его окружения. Но двухсторонние отношения будут развиваться. И они, поясняет эксперт, базируются не на взглядах какого-то одного политика или партии (даже правящей), а на национальных интересах двух держав и отношениях народа друг к другу.

"А нацинтересы Словакии и Украины — совпадают. И отношения между нашими народами – дружественные. Так что всё будет нормально, хоть и не безоблачно", – резюмирует Вадим Трюхан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Фицо заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа после 2024 года.



