Словаки выходят с протестами против правительства Фицо: чем не угодил единомышленник Орбана

Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Словакии, чтобы продолжить свои протесты против планов правительства Роберта Фицо распустить специальную прокуратуру, осуществляющую надзор за громкими коррупционными делами, уменьшить наказание за коррупцию и ослабить защиту информаторов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает AP.

Протесты против правительства Фицо

Организаторы протестов, которые возглавила оппозиция, сообщили, что митинги состоялись в городах Кошице, Прешов, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Спишска-Нова-Вес, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица.

Во время митингов люди неоднократно скандировали "Хватит с нас Фицо". Протесты в Словакии начали набирать обороты 7 декабря, когда люди вышли на улицы Братиславы.

По словам председателя ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки, изменения законодательства, которые планирует правительство, приведут к амнистии для мафии и коррумпированных людей.

Ранее Шимечка заявил, что оппозиция настроена продолжать протесты до тех пор, пока правительство не отзовет "промафиозный пакет".

Попытки премьера реформировать законодательство, которое потенциально может нарушить нормы ЕС, также подверглось резкой критике со стороны Брюсселя. Европейская комиссия призвала Словакию не спешить с изменениями и пригрозила ей судебным разбирательством за нарушение законодательства.

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