Фицо заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа после 2024 года

Одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Ужгород, где у него состоялись переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявил, что Украина якобы готова разрешить транспортировку российского природного газа через свою территорию после 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии", – заявил Роберт Фицо в видеообращении.

Кабмин и "Нафтогаз" не прокомментировали запрос агентства, российский "Газпром" также отказался от комментариев.

Интересно, что глава украинского правительства Денис Шмигаль после встречи с Фицо не упоминал о российском газе. Он заявил, что "Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран".

Ранее глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев заявлял, что не будет продлевать контракт на транзит российского газа в Европейский Союз через Украину.

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