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Фицо заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа после 2024 года

Роберт Фицо назвал "хорошей новостью" договорённости с Украиной о продолжении транзита российского газа

сегодня, 09:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Ужгород, где у него состоялись переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявил, что Украина якобы готова разрешить транспортировку российского природного газа через свою территорию после 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Фицо заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа после 2024 года

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии", – заявил Роберт Фицо в видеообращении.

Кабмин и "Нафтогаз" не прокомментировали запрос агентства, российский "Газпром" также отказался от комментариев.

Интересно, что глава украинского правительства Денис Шмигаль после встречи с Фицо не упоминал о российском газе. Он заявил, что "Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран".

Ранее глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев заявлял, что не будет продлевать контракт на транзит российского газа в Европейский Союз через Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна "пойти на компромисс" с Россией относительно своих территорий, чтобы быстрее закончить войну. В украинском МИД в очередной раз подчеркнули недопустимость территориальных уступок. Позицию Украины представил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-24/slovakia-says-ukraine-open-to-russian-gas-transit-beyond-2024
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