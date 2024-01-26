Кому выгодна сегодняшняя ситуация в войне: что и когда может измениться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает страны Альянса активизироваться перед второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину – и предоставить больше финансирования Киеву. Между тем, лидер ЕС – Германия, заявляет, что ситуация на фронте в Украине зашла в тупик, а в США, несмотря на заверения Госдепа, что Украина в 2024 году станет сильнее и получит лучшие позиции для победы в войне с Россией, благодаря помощи Соединенных Штатов и Евросоюза, четвертый месяц не могут согласовать пакеты помощи для нашей страны. На этом фоне РФ усиливает давление на всех фронтах – военном, дипломатическом, информационном. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

РФ выгодна ситуация войны средней интенсивности

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, четыре массированные ракетные атаки, которыми РФ терроризировала Украину, начиная с 29 декабря, имеют ряд задач.

Первая – уничтожение наших систем ПВО, поставленных Западом.

Вторая – истощение запасов ракет, которыми мы пытаемся сбить вражеские.

Третья – удары по нашему военно-промышленному комплексу (ВПК).

"Война на собственно линии фронта, действительно, перешла в позиционную стадию. И в ближайшее время активных наступательных действий, похоже, не будет. При этом россияне постоянно проводят разведку боем. Ищут слабые места в нашей обороне. Также задача противника – выбить наши ресурсы, связанные с оперативным и стратегическим резервом. Это и личный состав, и вооружения, включая боевую технику", – поясняет эксперт.

С учетом того, продолжает он, что Запад, по независящим от нас причинам, в последнее время приостановил поставки Украине всего необходимого (боеприпасы, оружие и так далее), мы испытываем дефицит соответствующих средств. Противник это знает. Потому усиливает давление, отмечает Олег Стариков.

"Российско-украинская война, которая идет сейчас на истощение, оказалась континентальной, промышленной, позиционной. К такому повороту событий не были готовы ни мы, ни страны Запада (проведшие демилитаризацию своей экономики). Последние имели ресурс на максимум три месяца. У нас же полномасштабная война идет уже более 700 дней. Восстановить мощности ВПК быстро не получится. Потому что 90% данной отрасли на Западе – частники. И они требуют, чтоб правительство заключило с ними госзаказы минимум на 10 лет. Тогда они построят новые линии и так далее. Руководство ФРГ сделало соответствующие шаги. Остальные – пока нет", – констатирует эксперт.

Но, акцентирует он, даже, если Запад запустит всё, что планирует, этого окажется недостаточно, потому что в период обострения на фронте мы выпускаем в день в десять раз больше снарядов, чем могут произвести наши партнеры.

"В настоящее время РФ выгодна ситуация войны средней интенсивности. Страна-агрессор уже запустила свой ВПК. В отличие от Запада. Плюс – имеет стратегический тыл в лице КНДР и Ирана, готовых поддержать снарядами и ракетами", – напоминает Олег Стариков.

Он также обращает внимание, что в западных СМИ пишут, будто Путин предлагает вести переговоры.

"Но при условии, – отмечает эксперт, – что за Кремлем останутся захваченные им территории. Иначе, дает понять Москва, Украина может перестать существовать как государство".

Республиканцы зря начали блокировать поддержку Украине

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что если касательно помощи от ЕС имеем определенные позитивные сигналы (Венгрия, вроде бы, перестала особо ставить палки в колеса), то с США всё сложно. Там из-за обострения внутриполитической борьбы вопрос помощи Украине "завис".

"Как по мне, республиканцы зря начали блокировать поддержку Украине, Израилю и Тайваню, "сливаясь" со сделки по укреплению границы с Мексикой (готовность к которой демонстрирует Белый дом). Вполне может выйти так, что, если выиграет Трамп, ему придется иметь дело не только с демократическим большинством в Сенате, но и в Конгрессе (что демонстрируют последние опросы). Со всеми вытекающими", – отмечает эксперт.

Что касается военных фронтов, тут всё сложно, констатирует он. Противник давит в районе Авдеевки, Новомихайловки, Бахмута, Купянска, на ряде других направлений.

"Да, мы "стачиваем" силы и средства противника, но там приходится всё глубже уходить в оборону, – подчеркивает Богдан Мирошников. – Иногда отступая. Такова реальная ситуация".

При этом, акцентирует эксперт, у россиян ресурсы тоже не бесконечны. И, как верно отметил руководитель нашего ГУР МО Буданов — если бы не северокорейская помощь снарядами, оккупантам уже пришлось бы очень туго.

"Но этой подпитки противнику хватит примерно на месяц. Позволяя иметь преимущество в артиллерийском огне. И оккупанты уже начинают экономить боеприпасы, делая ставку на пехоту. А "человеческого мяса" им не жалко. Наша задача сейчас – выстоять. А потом — ударить так, чтоб противнику было очень больно. Одной обороной мы точно не ограничимся", – уверен Богдан Мирошников.

Читайте также на портале "Комментарии" - в чем причина сигналов Путина о готовности к переговорам: как реагировать Украине.