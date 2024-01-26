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В Минобороны Германии объяснили, почему ситуация на фронте в Украине зашла в тупик

В Берлине считают, что ни Украина, ни Россия не имеют существенного продвижения на фронте уже продолжительное время

сегодня, 07:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает ситуацию на фронте в Украине тупиковой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью немецкому таблоиду "Bild".

В Минобороны Германии объяснили, почему ситуация на фронте в Украине зашла в тупик

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Фактически ситуация зашла в тупик. Никаких территориальных успехов ни с какой из сторон. Но украинцы продолжают очень успешно обороняться, особенно на юге страны и на востоке", — сказал Писториус.

В то же время Борис Писториус подчеркнул, что "был бы осторожен с прогнозами", поскольку "усилия путина огромны и бесчеловечны, особенно в восточных регионах".

В комментарии министр также опроверг информацию СМИ о возможном круговом обмене дальнобойными ракетами с Великобританией с целью их поставки Украине. Писториус заявил, что не знает об описанном прессой предложении Лондона к Берлину отправить британцам свои ракеты Taurus и получении Украиной взамен британских Storm Shadow.

"Мне ничего неизвестно об этом предложении. Если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня", — высказался Борис Писториус.

Читайте также на портале "Комментарии" — широкомасштабное российское вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, идет уже больше 700 дней. Украинские воины и народ в целом демонстрируют чудеса мужества, но нам явно не хватает поддержки. Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентирует, что именно нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость. Какие выводы можно сделать на данном этапе? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – через сколько лет возможна война России с НАТО: почему Германия не готова.




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