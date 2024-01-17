Через сколько лет возможна война России с НАТО: почему Германия не готова

В последнее время с подачи западных СМИ все активнее обсуждается вероятность войны стран НАТО и России. В частности, говорится о том, что лидер НАТО в Европе – Германия может оказаться не готовой дать серьезный ответ России. Когда реально может произойти столкновение РФ и стран НАТО? Почему Германия даже сейчас не готова справиться с таким вызовом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война РФ и НАТО. Фото: из открытых источников

У НАТО осталось два-три года на подготовку

Научный сотрудник Университета Осло в Норвегии Фабиан Гоффманн в своем аналитическом обзоре в сети Х (ранее Твиттер) отметил, что НАТО и Россия значительно ближе к войне, чем многим кажется.

"У нас есть в лучшем случае 2-3 года, чтобы возобновить сдерживание против России", – считает норвежский аналитик.

По его мнению, многие эксперты, когда анализируют угрозы со стороны России, попадают в ловушку "отзеркаливания", которую эксперт называет одной из самых распространенных ошибок при анализе России.

Потенциальная война стран НАТО с Россией "скорее всего, приобретет совсем другую форму", чем война с Украиной, считает эксперт.

"Россия не планирует крупномасштабную традиционную войну с НАТО, которую мы сейчас видим в Украине и к которой мы, в первую очередь, готовимся", – отметил норвежский аналитик. – Русское мышление о войне с НАТО вращается вокруг концепции контроля и управления эскалацией. Основная цель России в войне с НАТО – эффективно справиться с эскалацией и как можно быстрее прекратить войну на выгодных для России условиях".

По мнению Гоффманна, Россия будет наносить удары с большого расстояния по критически важной гражданской инфраструктуре в европейских странах НАТО, чтобы таким образом отправить сообщение правительствам стран НАТО: "Не поддерживайте своих восточноевропейских союзников, если не хотите, чтобы ваше население страдало".

В промахах оборонной политики Берлина виновата Меркель

Историк, военный эксперт, профессор Зёнке Найтцель из Потсдамского университета в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что армия Германии не пригодна для ведения войны в ближайшие годы, и виновата от части в этом – бывший многолетний канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Эксперт считает, то Меркель полностью недооценила тот факт, что в XXI веке война всё ещё остается реальной угрозой. По словам эксперта, правительству Ангелы Меркель не хватило "проницательности и мужества" в этом вопросе.

"(Немецкие. – Ред.) политики и общество избегали вопроса о том, для чего, собственно, существуют вооружённые силы. Войны и кризисы в мире не повлияли на это. Ни гражданская война в Сирии, ни аннексия Крыма Россией, ни война на Донбассе не привели к переосмыслению", – говорит ученый.

По его словам, Бундесвер оставался "недееспособным из-за отсутствия политического интереса к оперативным вооружённым силам". Он считает, что увеличение финансирования армии ФРГ с 2016 года не дало никакого эффекта, а высшее представители командования Бундесвера "молчали и принимали всё как есть".

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