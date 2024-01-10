Какие три вещи нужно решить Украине: что происходит на военном и дипломатическом фронтах

В Саудовской Аравии в декабре, без анонсов и отчетов, состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга. Об этом сообщают источники Bloomberg, отмечая, что Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения мирных переговоров с Россией. При этом РФ желания договариваться явно не демонстрирует, отметили в Белом доме, напомнив о новых массированных ракетных и дроновых атаках со стороны российских оккупантов по Украине. Более того – журнал The Time среди глобальных рисков 2024 года называет вероятный раздел Украины, если наша страна не решит кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию. О чем говорят эти публикации, а также ситуация на наших военном и дипломатическом фронтах? Какие варианты развития событий в ракурсе российско-украинской войны выглядят на данном этапе наиболее реалистичными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Видим лишь демонстрацию динамики, которой, по сути, нет

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"Я думаю, что на все публикации следует смотреть исключительно как на публикации. Не больше. Давайте будем откровенны: некоторые из них делаются для хайпа, некоторые – специально для того, чтоб привлечь внимание к той или иной тема, а какие-то – и вовсе ИПСО… Касательно т.н. "тайных переговоров". Знаете, когда в переговорах берет участие больше двух сторон, они уже далеко не тайные. Потому разговоры о некой таинственности в формате 10-15 стран кажутся сомнительными".

По мнению эксперта, следует обращать внимание на более приземленные, реальные вещи, которые нам необходимо решать. А их, по мнению Владимира Огрызко, три.

1. Поставки Украине необходимых вооружений и боеприпасов – в нужные сроки, в достаточных объемах.

2. Перевод санкций в такой режим, когда они реально развалят российскую экономику.

3. Использование Украиной замороженных российских активов для борьбы с агрессором и своего последующего восстановления.

"Если бы мы сформулировали свои задания именно так – и начали по каждому пункту работать предметно и конкретно, тогда и разговоры о каком-то разделе Украины, поражении, переговорах на условиях РФ автоматически перешли бы в разряд абсолютного маргинализма. Ну, а пока некоторые говорят об общих вещах, обо всём и ни о чём, рассказывают о заинтересованность в соблюдении норм международного права, при этом помогая нарушителю этих норм – это будет просто очередная говорильня. И все подобные публикации, заявления – лишь попытка демонстрации динамики, которой, по сути, нет. Следует действовать в трех вышеназванных простых измерениях, которые дают ответ на все вопросы", – констатирует экс-глава МИД.

Важное значение в дипломатических переговорах будет иметь встреча в Давосе

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что, согласно оценкам западных и украинских аналитиков, попытка российского наступления на направлениях на Купянск и на Авдеевку не принесла запланированного успеха.

"Украинская армия смогла отразить атаки превосходящих сил противника, и только в некоторых местах отмечено локальное продвижение наступающих, – подчеркивает Игорь Попов. – Во время избирательной кампании в России, несмотря на ее условность, Кремль хотел бы продемонстрировать некие успехи на поле боя. Поэтому можно ожидать новые наступательные операции, а также усиление обстрелов украинской территории".

Западная пресса, продолжает эксперт, пишет о неких сигналах касательно возможности заморозки боевых действий, которые Россия передает через посредников. Также сообщается о закрытой встрече в Саудовской Аравии в середине декабря, на которой обсуждались сценарии завершения войны. Но, акцентирует Игорь Попов, предложения России о сохранении контроля над оккупированными территориями и нейтральном статусе Украины не воспринимаются украинским руководством и представителями союзников.

"Важное значение в дипломатических переговорах будет иметь встреча в Давосе 14 января накануне Всемирного экономического форума. Украина пригласила к обсуждению "Формулы мира" представителей более 100 стран. Нашу делегацию возглавит лично президент Владимир Зеленский, который планирует представить высоким делегатам обновленные предложения по поводу мирного урегулирования. Позиция Украины базируется на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности, а также создании устойчивых гарантий безопасности в регионе", – подчеркивает эксперт.

Гарантии безопасности, отмечает он, включают в себя углубление сотрудничества с НАТО с целью получить приглашение к членству в Альянсе. Кроме того, разрабатываются двусторонние договоры о гарантиях поддержки Украины, которые планируется заключить с ключевыми союзниками, в том числе с Европейским Союзом.

из руководителей украинских органов исполнительной власти и военного командования, – напоминает Игорь Попов. – Украина также ожидает продолжения финансовой и военной поддержки от США и Евросоюза. Позиция политического руководства и партнеров является на сегодня ключевым фактором дипломатического давления на Россию с целью достижения мирного урегулирования на выгодных для нашей страны условиях". "Для проведения переговоров уже сформирована официальная делегация

Есть два основных острия нашей внешней политики

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ остановился на внешнеполитических моментах.

"Это многосторонний пазл, который сейчас наша страна пытается сложить на международных площадках. Происходит своеобразная модель полифоничной (многоплановой) дипломатии. Украина работает на двух основных уровнях. Это уровень Глобального Юга (там есть свой инструментарий) и уровень т.н. коллективного Запада (с применением несколько иных механизмов). Таковы на данный момент два основных острия нашей внешней политики", – поясняет эксперт.

По его словам, главные инструментарии для привлечения на нашу стороны Глобального Юга – это неформальные встречи, типа тех, что происходили на уровне советников глав государств в прошлом году в Копенгагене (Дания), Джидде (Саудовская Аравия), на Мальте.

"С нашей стороны во всех принимал участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, – отмечает Алексей Кущ. – Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, проводит встречи с руководителями государств, в том числе Глобального Юга. Продвигая модель украинской формулы мира".

Что касается стран коллективного Запада – тут тоже артикуляция на формулу мира, к которой добавляется еще и акцентирование на вопросах помощи Украине, рассказал эксперт.

И это, возможно, подготовка к встрече в более широком формате в Давосе". "То есть, с Глобальным Югом мы в основном говорим о соблюдении принципов территориальной целостности, апеллируем к истории тех или иных стран, которые в разные годы боролись с захватчиками, подчеркиваем важность построения действенной системы глобальной безопасности. А со странами Запада – делаем акценты на необходимости защиты демократических ценностей, в том числе путем максимальной поддержки Украины в войне против автократичной России. И прошедшая в декабре неформальная встреча – это был именно уровень взаимодействия с Глобальным Югом. А в ближайшее время в Швейцарии, перед всемирным экономическим форумом в Давосе, который, вероятно, посетит Зеленский, это будет уже диалог с Западом, – поясняет Алексей Кущ. – Сейчас проходит визит президента в страны Балтии

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