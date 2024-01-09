Украина вместе с союзниками провела тайную встречу по формуле мира: кого еще пригласили

В декабре без анонсов и отчетов состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга. Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения мирных переговоров с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают источники Bloomberg.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что тайные переговоры прошли 16 декабря в Саудовской Аравии. Секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. По словам собеседников, меньший формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой "формулы мира" в Украине и планов по продвижению процесса мирного урегулирования, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

По словам источников, знакомых с ходом заседания и попросивших об анонимности, на последней встрече в Эр-Рияде существенного прогресса достигнуто не было.

"Украина и ее союзники по G-7 продолжали сопротивляться призывам стран Глобального Юга к прямому взаимодействию с Россией. Во встрече приняли участие представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты своих переговорщиков не прислали", — утверждает издание.

Авторы материала отмечают, Киев и его союзники по G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились. Он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности. Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

По информации Bloomberg, Украина вместе с союзниками запланировали еще одну встречу в более широком составе в Швейцарии на следующей неделе.

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