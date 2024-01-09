Гарантии безопасности: на что рассчитывает Украина и можем ли получить израильскую модель

Президент Украины Владимир Зеленский определил участников делегации по переговорам касательно гарантий безопасности для нашей страны. Ранее Зеленский предположил, что Украина получит гарантии безопасности от США по израильской модели. Какие ожидания от данных переговоров? Что и от кого может получить Украина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Нам уже сейчас нужны гарантии долгосрочной поддержки со стороны партнеров

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук напоминает, что тема переговоров по гарантиям безопасности для Украины поднимается довольно давно. Но начало окончательно формироваться в прошлом году.

"Назначение во главе соответствующей группы переговорщиков с нашей стороны главы Офиса президента Андрея Ермака также не вызывает удивление. Он и ранее отвечал за данное направление. Тут можно вспомнить "группу Ермака-Макфола" (занимается вопросом санкций против РФ) или группу, в которую входили Ермак и экс-генсек НАТО Расмуссен (занималась именно гарантиями безопасности для Украины)", – отмечает политолог.

По его словам, в контексте последней инициативы, по результатам Вильнюсского саммита НАТО, одобрено решение, что будут обговариваться вопросы предоставления Украине гарантий безопасности с ведущими странами ("Большая семерка" +...). С заключением соответствующих соглашений.

При этом, уточняет Петр Олещук, речь идет на данный момент о гарантиях долгосрочной стратегической поддержки Украины с целью повышения нашей обороноспособности, возможности давать отпор агрессии.

"Следует понимать, что Украина не рассматривает эти гарантии как альтернативу членству в НАТО. Евроатлантическая интеграция остается нашей стратегической целью, на чем неоднократно акцентировал президент Зеленский. Но учитывая, что никто не знает, сколько времени займет наш путь в НАТО, нам уже сейчас нужны гарантии долгосрочной поддержки со стороны партнеров. О чем и должны быть заключены соответствующие соглашения, – констатирует эксперт. – Сейчас у нас есть серьезные подвижки по заключению таких договоренностей с Великобританией, продолжаются переговоры с другими державами, включая США".

Украине было бы полезно получить статус основного союзника США вне НАТО

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Статус Израиля, если его правильно интерпретировать, звучит как статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). Этот термин возник в 1989-м году, благодаря разделу 2350a, добавленному американским сенатором Самюэлем Нанном к 10 разделу Кодекса США. Наличие статуса не определяется участием соответствующих стран в тех или иных военных блоках. Союзники утверждаются распоряжением министра обороны США (глава Пентагона), но при наличии согласия на это госсекретаря (глава Госдепа)".

Израиль, отмечает эксперт, наряду Австралией, Египтом, Южной Кореей и Японией, стал одним из первых таких союзников Штатов.

"Наличие такого статуса позволяет получать от США дополнительные военные и финансовые ресурсы. При этом такая помощь освобождается от ограничений, налагаемых актом об экспортном контроле над вооружениями, – рассказывает Татьяна Попова. – В 2014 году в Конгресс был внесен законопроект, согласно которому статус MNNA может быть предложен Украине, Молдове и Грузии. Но пока такого решения не принято. Если же его примут касательно нашей страны, то уже на официальном уровне будет утверждена приоритетность сотрудничества Вашингтона с Киевом. Наши страны смогут совместно участвовать в оборонных инициативах, в ограниченных контртеррористических мероприятиях, в космических проектах. Кроме того – проводить вместе исследования военного характера. Также статус основного союзника США вне НАТО открывает доступ к поставке ограниченных видов вооружения. Наверняка существуют еще какие-то дополнительные законодательные решения США по сотрудничеству с Израилем. Но даже наличие MNNA, как видим, открывает широкие возможности. И, конечно, получить его для Украины было бы большим позитивом в рамках укрепления нашей безопасности".

В то же время, отмечает эксперт, наличие такого статуса не является гарантией того, что РФ боялась бы или будет бояться на нас нападать. Но она точно действовала бы куда осторожнее, получим мы MNNA до 2022 года.

"Вероятность получения его в нынешней ситуации, особенно учитывая, сколько вооружений мы уже получили от США, является достаточно высокой. И откроет доступ Украине к дополнительным более современным видам вооружений. Но договоренности о гарантиях безопасности, которые пытается сейчас заключить Украина с рядом стран, могут отличаться от MNNA", – поясняет Татьяна Попова.

Читайте также на портале "Комментарии" — что сейчас происходит в войне: к чему готовиться Украине.



