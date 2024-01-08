Что сейчас происходит в войне: к чему готовиться Украине

Вторая неделя нового года началась с очередной массированной ракетной атаки, которую Россия осуществила против Украины. Ситуация непосредственно на фронте остается крайне сложной. Агрессор давит практически на всех направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны системы противовоздушной обороны, чтобы лишить врага возможности контролировать небо и наносить удары с воздуха по украинским позициям и городам. Тем временем экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус предупреждает, что, если Россия победит в Украине, то нападет и на другие страны: как миниумум – Молдову, государства Балтии. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" ситуацию в российско-украинской войне и вокруг нее на данный момент и на обозримую перспективу.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Ставка Путина – на успехи в войне против Украины

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин обращает внимание, что активность противника сейчас повышается. Особенно на тех направлениях, где он имеет хоть какие-то успехи – Купянское, Лиманское, Бахмутское (район Часов Яра), Авдеевское.

В Запорожской области также всё неспокойно. В районе Работино, где мы укрепились, россияне пытаются восстановить свои позиции – с надеждой на продвижение вперед. Тянут они резервы также на Купянское, на Бахмутское направления", – рассказывает эксперт. "Россияне подтягивают резервы, чтоб добиться захвата хоть одного из относительно крупных городов. Одна из главных целей – Авдеевка. Ее постараются взять к мартовским выборам Путина

Он не исключает, что противник к концу зимы попытается захватить всю Донецкую область. И поднести такой "подарок" Путину под его переизбрание.

"Внутренней ситуацией в РФ похвастать нельзя. Так что ставка Путина – на успехи в войне против Украины", – поясняет Влад Волошин.

По словам полковника, продолжаться ракетные удары противника (по нашим тылам и прифронтовым городам, по инфраструктуре, в том числе энергетической, тепловой), удары авиационными бомбами (особенно в Донецкой области или в приграничных с РФ), налеты беспилотников.

"Цель врага – не только поразить вероятные склады с вооружением и техникой, наши аэродромы, но и внести панику в украинское общество. Весь накопленный месяцами арсенал полетит на нас, особенно на фоне похолодания", – прогнозирует эксперт.

Он уверяет, что Силы обороны Украины будут отбиваться всем, чем есть. Но, понятно, что отбивать новые и новые волны массированных воздушных атак становится всё сложнее. Россияне это понимают, потому будут стремиться истощить наши силы противовоздушной обороны, поясняет полковник.

от ЕС. Но та же Япония, ряд европейских стран предоставляют нам новые и новые пакеты финансовой помощи, вооружений, в том числе, ПВО. Мир в очередной раз убедился, что Россия – страна-террорист, которая использует, в том числе, холод как оружие. Есть надежда на то, что усилия нашей дипломатии помогут. И что в ближайшее время мы получим и необходимые финансы и необходимые военные средства, чтоб успешно противостоять российской агрессии. А со временем и переломить ход войну в нашу пользу. Скорее всего, в феврале или весной мы уже увидим активизацию партнеров в предоставлении Украине и долгожданных самолетов F-16 и средств ПВО, и много чего другого", – считает Влад Волошин. "На международной арене пока тоже сложности. До сих пор не разблокирована помощь от США

Сейчас идет соревнование в выдержке

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что с начала 2024 года Россия сосредоточила все силы и ресурсы, чтобы ракетным террором сломать волю Украины к сопротивлению в момент ослабления международной поддержки.

Сейчас идет соревнование в выдержке. Украине приходится тяжело, но и Россия не сможет слишком долго поддерживать интенсивность своих обстрелов. Не дать Кремлю реализовать свои планы – это общий интерес как Украины, так и ее союзников, которые уже так много инвестировали в украинскую стойкость", – поясняет эксперт. "Мы внимательно следим за действиями американских партнеров по окончательному согласованию пакета поддержки обороноспособности нашего государства в рамках запланированных 61 млрд долларов

Поддерживая Украину, Европа защищает саму себя, акцентирует она. К этой поддержке присоединяются и новые союзники.

Украина чувствует эту поддержку в течение всего времени полномасштабной агрессии РФ. И мы искренне благодарны Японии, которая в непростое и для себя время (разрушительное землетрясение) выразила готовность взять на себя солидерство в имплементации первого пункта Украинской формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность", а также сотрудничать в рамках МАГАТЭ по вопросам безопасности ядерных объектов Украины", – подчеркивает Светлана Кушнир. "Так, министр иностранных дел Японии – Йоко Камикава, посетившая на днях нашу страну, дала важный сигнал поддержки

Она напоминает, что Путин уже открыто называет Запад врагом и угрожает "разобраться с ним".

Хороший посыл, – считает эксперт. – Напомню, что в 2023-м Украина одержала ряд побед в Черном море и уничтожила важные военные объекты России во временно оккупированном Крыму. У нас есть потенциал развить этот успех в новом году ". "А пока он там фантазирует, в интервью изданию The Economist, президент Владимир Зеленский отметил, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяготения войны

Вражеский флот, продолжает Светлана Кушнир, уже перебрасывается из Крыма на кавказское побережье – подальше от украинских ракет и дронов. Россия пытается скрыть свои корабли даже в порту Очамчире временно оккупированной Абхазии. Но и там они не могут чувствовать себя в безопасности.

"Оккупированный Крым обеспечивает логистику российской агрессии на юге. Однако крымские коммуникации являются стратегически уязвимыми. И Силы обороны Украины этим воспользуются. Керченский мост – законная военная цель, это уже признали и наши зарубежные партнеры. Ведь российская агрессия началась именно с оккупации полуострова. Поэтому война должна завершиться освобождением Крыма", – уверена собеседница "Комментариев".

Сейчас, отмечает он, мир входит в фазу года выборов, поэтому поддержка нас со стороны партнеров может хромать. И нам больше придется опираться на собственные силы. Иного выбора у нас нет.

"Украинский народ должен сплачиваться вокруг ВСУ и всех защитников государства, – акцентирует Светлана Кушнир. – Это и есть наша цель на 2024 год – прекратить распри, выстоять, сделав нужный задел для победы над агрессором".

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