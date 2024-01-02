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Россия ударила по Украине сразу 10 Кинжалами: Залужный рассказал, сколько удалось сбить

Россия выпустила 99 ракет, 72 удалось сбить, в частности, все 10 Кинжалов

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночью 2 января российский захватчики запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить, в том числе все 10 хваленых россиянами "Кинжалов". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия ударила по Украине сразу 10 Кинжалами: Залужный рассказал, сколько удалось сбить

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"По предварительным результатам, противник применил 99 средств воздушного нападения − ракет различных типов. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушные цели", – отметил Валерий Залужный.

В частности, уточнил главком, удалось сбить 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

По словам Валерия Залужного, россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном били по столице.

Сначала захватчики атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БпЛА удалось уничтожить. 

Затем примерно в 6 утра 16 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 7:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера − 12-ю баллистическими ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400.

С самолетов тактической авиации Су-35 оккупанты выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

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