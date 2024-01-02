Бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине: подробности

Как передает портал "Комментарии", под утро 2 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В воздух враг поднял 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как передает портал "Комментарии", в пресс-службе Воздушных сил ВСУ призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и перейти в укрытие.

Ту-95 запустили ракеты

По данным ВС ВСУ, ракеты в Сумской области двигаются в направлении Миргорода, а некоторые имеют юго-западный курс.

Кроме того, была зафиксирована группа ракет по границе Черкасской и Киевской областей, курс западный. Кропивницкий также предупредили об опасности, есть ли ракеты в этом направлении.

Как сообщили украинские защитники, есть еще ракеты в Херсонской области, курс северо-западный. При этом ракеты из Сумской области летят через Полтавщину в направлении Киевщины и Черкасской области.

Винницкую область предупредили о ракете в этом направлении. Позже стало известно, что из Винницкой области ракеты изменили курс на Житомирскую область.

Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей направились в западном направлении.

Ракеты в Кировоградской области, курс северо-западный (через Новоукраинский район).

В 7 утра зафиксированы ракеты в направлении Киева. В столице прогремела серия взрывов. В городе и области работает ПВО.

Основной удар оккупанты наносят по Киеву и Харькову, очень много взрывов.

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