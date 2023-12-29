Почему ракетный удар по Украине произошел именно сейчас: какие цели преследовал Кремль

Ночью и утром 29 января Россия устроила, похоже, беспрецедентную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались практически все крупные города, есть многочисленные прилеты, разрушения, погибшие и пострадавшие. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по Украине 110 ракет, а также множество БПЛА. О чем говорит характер этой атаки? Почему всё произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото Суспильне Одесса

Массированная атака ракетами и дронами имеет несколько составляющих

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик считает, что эта массированная атака ракетами и дронами имеет несколько составляющих.

Первая – у россиян явно имеется дефицит ракет и инструментов нанесения точных ударов. Потому они накапливали их долгое время. И впервые за очень долгое время выпустили подобный объем. То есть, у них точно есть проблема, иначе били бы так чаще, плюс-минус, как год назад, поясняет эксперт.

Второе – ракетная атака была сопряжена с разгоняемой в западной прессе историей, что у Путина сложная экономическая ситуация, что торговля с Китаем не принесла желаемого результата. А впереди – выборы. И Кремль очень заинтересован в заморозке войны.

Такой ракетный удар, по логике Кремля, должен показать его именно такую готовность. Продолжать обстрелы и войну в целом. Демонстрация силы", – отмечает Виталий Кулик. "В какой-то момент эти слухи начали восприниматься как слабость. И, чтобы нивелировать их, Путин дал приказ нанести массированный ракетный удар. Чтобы показать, как говорят российские пропагандисты, "последовательность в достижении целей СВО", готовность воевать дальше. Это уже отсылка к восточным медиа, где недавно сообщили, что Путин в марте якобы говорил Си Цзиньпиню, что готов воевать с Украиной пять лет

Третья составляющая – то, что удар во времени и пространстве оказался сопряжен с плотной дискуссией в Украине вокруг резонансного законопроекта о мобилизации.

"Нанесение массового удара, по мнение российской верхушки, должно еще больше подтолкнуть часть украинцев к готовности к переговорам – с давлением на военно-политическое руководство с требованиями прекращения войны и так далее...", – размышляет эксперт.

Четвертое (а, по сути, пожалуй, главная причина атаки именно сейчас) — просто месть за сбитые недавно российские самолеты Су-34, а также уничтоженный большой десантный корабль "Новочеркасск".

"Кремлю важно было поскорее закрыть этот вопрос. Показать, что Россия мощно ответила. И остальные причины исходят скорее именно из этой – банальная месть за уничтоженные Украиной военные цели противника. Да, в ответ полетело по гражданским объектам. По роддомам, жилым домам, торговым центрам. Тем самым РФ просто подтверждает свой статус террориста, который осуществляет геноциидальную войну против Украины", – констатирует Виталий Кулик.

Удары будут продолжаться с разной интенсивностью

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

"Рано или поздно такой удар должен был произойти. Мы это понимали, готовились. И морально, и укрепляя свою ПВО-ПРО".

По мнению эксперта, целью РФ было, скорее всего, отомстить за "Новочеркасск" – корабль, уничтоженный в Феодосии. Плюс – попытаться достать военные объекты в тылу, которые они наметили. Третье – элементарный террор.

"Такие удары будут продолжаться с разной интенсивностью, – прогнозирует Иван Ступак. – Нужно быть готовыми".

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