Почему ракетный удар по Украине произошел именно сейчас: какие цели преследовал Кремль

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Кравцев Сергей
Ночью и утром 29 января Россия устроила, похоже, беспрецедентную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались практически все крупные города, есть многочисленные прилеты, разрушения, погибшие и пострадавшие. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по Украине 110 ракет, а также множество БПЛА. О чем говорит характер этой атаки? Почему всё произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Ракетный удар. Фото Суспильне Одесса
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик считает, что эта массированная атака ракетами и дронами имеет несколько составляющих.
Первая – у россиян явно имеется дефицит ракет и инструментов нанесения точных ударов. Потому они накапливали их долгое время. И впервые за очень долгое время выпустили подобный объем. То есть, у них точно есть проблема, иначе били бы так чаще, плюс-минус, как год назад, поясняет эксперт.
Второе – ракетная атака была сопряжена с разгоняемой в западной прессе историей, что у Путина сложная экономическая ситуация, что торговля с Китаем не принесла желаемого результата. А впереди – выборы. И Кремль очень заинтересован в заморозке войны.
Третья составляющая – то, что удар во времени и пространстве оказался сопряжен с плотной дискуссией в Украине вокруг резонансного законопроекта о мобилизации.
Четвертое (а, по сути, пожалуй, главная причина атаки именно сейчас) — просто месть за сбитые недавно российские самолеты Су-34, а также уничтоженный большой десантный корабль "Новочеркасск".
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:
По мнению эксперта, целью РФ было, скорее всего, отомстить за "Новочеркасск" – корабль, уничтоженный в Феодосии. Плюс – попытаться достать военные объекты в тылу, которые они наметили. Третье – элементарный террор.
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