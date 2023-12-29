Зеленский назвал число ракет, которыми ударила РФ и пообещал ответ

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Кравцев Сергей
Во время утреннего удара по Украине Россия выпустила около 110 ракет, большинство из которых удалось сбить, но все равно есть попадания, погибшие и разрушения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, российские террористы атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Пострадали роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка.
Владимир Зеленский добавил, что все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар по Украине: в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и ряде других городов раздавались взрывы.
Также издание "Комментарии" сообщало — чем ближе конец года, тем больше неприятных для Украины прогнозов и статьей выдают зарубежные медиа. Причем из разных частей света. Так, азиатское издание "Nikkei Asia" сообщает, что российский президент Владимир Путин предупреждал в марте этого года китайского лидера Си Цзиньпина, что война РФ против Украины может длиться пять лет. Своими прогнозами и ожиданиями от 2024 года (в том числе в ракурсе того, как могут действовать Украина и Россия, их союзники) эксперты продолжают делиться и с порталом "Комментарии".
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