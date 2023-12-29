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Зеленский назвал число ракет, которыми ударила РФ и пообещал ответ

Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила по Украине 110 ракет

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время утреннего удара по Украине Россия выпустила около 110 ракет, большинство из которых удалось сбить, но все равно есть попадания, погибшие и разрушения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал число ракет, которыми ударила РФ и пообещал ответ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые", – сообщил глава украинского государства.

Президент отметил, российские террористы атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Пострадали роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка.

Владимир Зеленский добавил, что все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть − и именно так и будет", − подытожил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар по Украине: в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и ряде других городов раздавались взрывы.

Также издание "Комментарии" сообщало — чем ближе конец года, тем больше неприятных для Украины прогнозов и статьей выдают зарубежные медиа. Причем из разных частей света. Так, азиатское издание "Nikkei Asia" сообщает, что российский президент Владимир Путин предупреждал в марте этого года китайского лидера Си Цзиньпина, что война РФ против Украины может длиться пять лет. Своими прогнозами и ожиданиями от 2024 года (в том числе в ракурсе того, как могут действовать Украина и Россия, их союзники) эксперты продолжают делиться и с порталом "Комментарии".



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