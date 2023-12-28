Сценарии развития событий: почему 2024-й может стать одним из самых сложных в истории Украины

Чем ближе конец года, тем больше неприятных для Украины прогнозов и статьей выдают зарубежные медиа. Причем из разных частей света. Так, азиатское издание "Nikkei Asia" сообщает, что российский президент Владимир Путин предупреждал в марте этого года китайского лидера Си Цзиньпина, что война РФ против Украины может длиться пять лет. Американское Politico уверяет, что власти, чиновники США и Евросоюза начали отказываться от идеи поддержки Украины до полной победы над Россией и выхода на границы 1991 года. Мол, теперь Запад больше концентрируется на улучшении позиций Украины в предстоящих возможных переговорах с РФ о прекращении войны (с возможным сохранением агрессором контроля над захваченными территориями). В немецком Bild не исключают планов России воевать до 2026 года. Своими прогнозами и ожиданиями от 2024 года (в том числе в ракурсе того, как могут действовать Украина и Россия, их союзники) эксперты продолжают делиться и с порталом "Комментарии".

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Есть три варианта развития событий в 2024-м году

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что есть ряд сценариев относительно реалистичного развития событий на 2024 год.

Первый – Запад склоняет Украину к переговорам, к которым Россия якобы готова.

об этом же периодически шлет сигналы Москва. Как минимум – происходит "заморозка". И 2024-й становится годом перехода Украины к оборонительным действиям Все ресурсы вкладываются в формирование оборонительной стратегии. Строятся фортификации, проводится не тотальная мобилизация (как пытаются "зашить" в резонансном законопроекте ), а профессиональный рост армии. Оснащение, укрепление. Милитаризация с пониманием, что через 3-5 лет начнется новая эскалация. И Запад, чтоб сохранить человеческий ресурс нашей страны (воевать за нас они не собираются), идет на такой шаг. Украина, пусть и без части своих территорий, превращается в своеобразный форпост Запада. При таком раскладе вопросы финансирования будут решены, те же европейцы станут вкладываться, наращивать возможности своего военно-промышленного комплекса, подтакливать к развитию наш ВПК", – поясняет эксперт. "Об этом говорит ряд публикаций в западной прессе

Второй сценарий – продолжение активных боевых действий. Тут, по словам Алексея Голобуцкого, есть два подварианта.

"При первом зарубежные партнеры дают нам всё вооружение, о котором мы просим, включая дальнобойные ракеты и авиацию. И тогда ставка делается на максимальное уничтожение сил и средств оккупационной армии, включая военную инфраструктуру в Крыму, а также на перебитие сухопутного коридора туда и выход к побережью Азовского моря. Даже за счет временной потери позиций на Востоке. При втором подварианте – помощь нам серьезно ограничивают. Тогда Украине придется реально переходить на военные рельсы. С максимальным снижением импорта, увеличением экспорта, ограничением в потреблении (карточная система по ряду сфер), максимальная мобилизация для военного и экономического фронта. Вопрос в том, сколько мы сможем продержаться в таком режиме", – отмечает эксперт.

Третий вариант – всё начинает сыпаться, русские берут, сколько смогут взять. А мы, поясняет Алексей Голобуцкий, доходим до такого предела, до такого напряжения, что Украина не выдерживает.

Причем центральная политическая власть продолжает перебрасывать эти вопросы на военных, на местные власти. И тут могут быть самые непредсказуемые варианты. Если политики требуют от военных ответственности за всё, то военные могут эту ответственность, в конце концов, взять. Но тогда им не нужна будет политическая – гражданская – власть. Однако в таком случае мы получим уже не плюс-минус демократическое правление, а военную хунту", – констатирует эксперт. "Уже видна резко негативная реакция общества на предложения по усилению мобилизации

Есть небольшой шанс на переговоры между Украиной и Россией

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник прогнозирует, что следующий год претендует стать одним из самых сложных в новой украинской истории. К тому же, предупреждает эксперт, 2024-й пройдет под знаком дальнейшего осыпания старого миропорядка. По ряду причин.

а дальше – больше). Как следствие – наши партнеры не смогут качественно, оперативно реагировать на многие внешние вызовы", – поясняет эксперт. "Прежде всего, речь о ряде ключевых выборов, которые пройдут на Западе. В Европарламент – в июне, в США в ноябре – президентские и частично парламентские. Также парламентские выборы пройдут в Британии и Бельгии. Как минимум, это повлечет за собой углубленность американских и европейских политических элит во внутренние процессы, спровоцируют ожесточенную политическую борьбу (в США уже ситуация накалена

Кроме того, продолжает он, в марте состоятся президентские выборы в РФ. Понятно, что там нет альтернативности, это, по сути, очередные выборы Путина. Но они тоже станут важным геополитическим событием, уверен Руслан Бортник.

"Во-первых, – отмечает он, – это будет своеобразный референдум в российском обществе касательно поддержания путинского курса. В том числе – в отношении войны против Украины. И тут важно – сколько человек придет на избирательные участки, как проголосуют. Во-вторых, международное признание/непризнание результатов этих выборов без выбора (которые пройдут и на оккупированных территориях Украины) станет маркером того как мир относится и к РФ, и к нашей стране. То есть, мы получим или позитивный для себя сигнал, или – негативный".

Политолог предупреждает, что нам точно следует приготовиться к уменьшению военно-финансовой помощи со стороны зарубежных партнеров. В прямой зависимости от этого уменьшения – военная стратегия Украины. Уйдем в глухую оборону или в динамичную-активную (с локальными контрнаступлениями). Точно в следующем году не стоит рассчитывать на большие наступательные действия со стороны ВСУ, считает Руслан Бортник. Для них банально не хватит военных и финансовых ресурсов в силу того, что США и Европа погрузятся во внутренние проблемы.

"На этом фоне Россия, особенно после переизбрания Путина, когда у Кремля исчезнет необходимость обеспечения относительной стабильности, заигрывания с обществом, может перейти в еще более масштабную войну. Пытаться максимально эскалировать ситуацию, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. И говорить с новой американской администрацией (которая придет во власть в январе 2025-го) уже с позиции силы", – предупреждает эксперт.

По его мнению, есть небольшой шанс на переговоры между Украиной и Россией до президентских выборов в последней. Он обусловлен мотивацией и Москвы, и Вашингтона взять войну под контроль до собственно выборов. Но эта мотивация вряд ли будет превалировать, считает Руслан Бортник. Скорее окно для переговоров возникнет в конце 2024-го, когда станет понятно, кто возглавит Белый дом.

Среди таких рисков – ситуация в Красном море, где йеменские хуситы при поддержке Ирана уже создают огромные проблемы для мировой торговли; Балканы (Сербия и Косово); Кавказ (недорешенные вопросы между Азербайджаном и Арменией); Южно-Китайское море (Тайвань и Китай); Средняя Азия (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан); Ближний Восток (ситуация в Сирии, в Ливии); Латинская Америка (Венесуэла и Гайана, но не только). Возникновение или обострение этих конфликтов моментально приобретет геополитические черты. Потому что за спинами участников окажутся более мощные мировые игроки. И это, безусловно, окажет негативное влияние на Украину", – подчеркивает директор УИП. "Нельзя исключать, что в мире в будущем году вспыхнут новые конфликты, еще больше отвлекая внимание от российско-украинской войны, приводя к очередному перераспределению сил Запада (как сейчас – в случае с войной между Израилем и ХАМАС ).

И, наконец, констатирует он, мы наблюдаем элемент усталости и разочарование в украинском обществе, спровоцированный завышенными ожиданиями от контрнаступления ВСУ в 2023 году.

"Это будет снижать рейтинги власти, усиливая ее оппонентов, – уверен Руслан Бортник. – Причем речь не только о главкоме Залужном, его команде, чьи рейтинги уже сопоставимы с теми, которые есть у Зеленского. На сцену могут выйти и старые лица в виде команд Кучмы, Порошенко, Тимошенко. И новые – в виде того же Притулы. Те или иные политпроекты, казалось бы, угасшие, могут начать переживать реинкарнацию на фоне осыпания рейтингов команды власти. Закат монобольшинства, монопопулярности в украинской политической системе – на фоне роста усталости от войны и экономических проблем – будет провоцировать серьезные процессы политической дезинтеграции в нашем обществе. Став источником новых конфликтов, кризисов, проблем. Подталкивая к новым выборам. Которые, скорее всего, пройдут в 2025 году".

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов высказался о новых попытках Кремля уничтожить Украину.



