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Сценарии развития событий: почему 2024-й может стать одним из самых сложных в истории Украины

2024 год может стать годом перехода Украины к оборонительным действиям

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чем ближе конец года, тем больше неприятных для Украины прогнозов и статьей выдают зарубежные медиа. Причем из разных частей света. Так, азиатское издание "Nikkei Asia" сообщает, что российский президент Владимир Путин предупреждал в марте этого года китайского лидера Си Цзиньпина, что война РФ против Украины может длиться пять летАмериканское Politico уверяетчто власти, чиновники США и Евросоюза начали отказываться от идеи поддержки Украины до полной победы над Россией и выхода на границы 1991 года. Мол, теперь Запад больше концентрируется на улучшении позиций Украины в предстоящих возможных переговорах с РФ о прекращении войны (с возможным сохранением агрессором контроля над захваченными территориями). В немецком Bild не исключают планов России воевать до 2026 годаСвоими прогнозами и ожиданиями от 2024 года (в том числе в ракурсе того, как могут действовать Украина и Россия, их союзники) эксперты продолжают делиться и с порталом "Комментарии".

Сценарии развития событий: почему 2024-й может стать одним из самых сложных в истории Украины

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Есть три варианта развития событий в 2024-м году

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что есть ряд сценариев относительно реалистичного развития событий на 2024 год.

Первый – Запад склоняет Украину к переговорам, к которым Россия якобы готова.

"Об этом говорит ряд публикаций в западной прессеоб этом же периодически шлет сигналы Москва. Как минимум – происходит "заморозка". И 2024-й становится годом перехода Украины к оборонительным действиямВсе ресурсы вкладываются в формирование оборонительной стратегии. Строятся фортификации, проводится не тотальная мобилизация (как пытаются "зашить" в резонансном законопроекте), а профессиональный рост армии. Оснащение, укрепление. Милитаризация с пониманием, что через 3-5 лет начнется новая эскалация. И Запад, чтоб сохранить человеческий ресурс нашей страны (воевать за нас они не собираются), идет на такой шаг. Украина, пусть и без части своих территорий, превращается в своеобразный форпост Запада. При таком раскладе вопросы финансирования будут решены, те же европейцы станут вкладываться, наращивать возможности своего военно-промышленного комплекса, подтакливать к развитию наш ВПК", – поясняет эксперт.

Второй сценарий – продолжение активных боевых действий. Тут, по словам Алексея Голобуцкого, есть два подварианта.

"При первом зарубежные партнеры дают нам всё вооружение, о котором мы просим, включая дальнобойные ракеты и авиацию. И тогда ставка делается на максимальное уничтожение сил и средств оккупационной армии, включая военную инфраструктуру в Крыму, а также на перебитие сухопутного коридора туда и выход к побережью Азовского моря. Даже за счет временной потери позиций на Востоке. При втором подварианте – помощь нам серьезно ограничивают. Тогда Украине придется реально переходить на военные рельсы. С максимальным снижением импорта, увеличением экспорта, ограничением в потреблении (карточная система по ряду сфер), максимальная мобилизация для военного и экономического фронта. Вопрос в том, сколько мы сможем продержаться в таком режиме", – отмечает эксперт.

Третий вариант – всё начинает сыпаться, русские берут, сколько смогут взять. А мы, поясняет Алексей Голобуцкий, доходим до такого предела, до такого напряжения, что Украина не выдерживает.

"Уже видна резко негативная реакция общества на предложения по усилению мобилизацииПричем центральная политическая власть продолжает перебрасывать эти вопросы на военных, на местные власти. И тут могут быть самые непредсказуемые варианты. Если политики требуют от военных ответственности за всё, то военные могут эту ответственность, в конце концов, взять. Но тогда им не нужна будет политическая – гражданская – власть. Однако в таком случае мы получим уже не плюс-минус демократическое правление, а военную хунту", – констатирует эксперт.

Есть небольшой шанс на переговоры между Украиной и Россией

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник прогнозирует, что следующий год претендует стать одним из самых сложных в новой украинской истории. К тому же, предупреждает эксперт, 2024-й пройдет под знаком дальнейшего осыпания старого миропорядка. По ряду причин. 

"Прежде всего, речь о ряде ключевых выборов, которые пройдут на Западе. В Европарламент – в июне, в США в ноябре – президентские и частично парламентские. Также парламентские выборы пройдут в Британии и Бельгии. Как минимум, это повлечет за собой углубленность американских и европейских политических элит во внутренние процессы, спровоцируют ожесточенную политическую борьбу (в США уже ситуация накаленаа дальше – больше). Как следствие – наши партнеры не смогут качественно, оперативно реагировать на многие внешние вызовы", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, в марте состоятся президентские выборы в РФ. Понятно, что там нет альтернативности, это, по сути, очередные выборы ПутинаНо они тоже станут важным геополитическим событием, уверен Руслан Бортник.

"Во-первых, – отмечает он, – это будет своеобразный референдум в российском обществе касательно поддержания путинского курса. В том числе – в отношении войны против Украины. И тут важно – сколько человек придет на избирательные участки, как проголосуют. Во-вторых, международное признание/непризнание результатов этих выборов без выбора (которые пройдут и на оккупированных территориях Украины) станет маркером того как мир относится и к РФ, и к нашей стране. То есть, мы получим или позитивный для себя сигнал, или – негативный".

Политолог предупреждает, что нам точно следует приготовиться к уменьшению военно-финансовой помощи со стороны зарубежных партнеров. В прямой зависимости от этого уменьшения – военная стратегия Украины. Уйдем в глухую оборону или в динамичную-активную (с локальными контрнаступлениями). Точно в следующем году не стоит рассчитывать на большие наступательные действия со стороны ВСУ, считает Руслан Бортник. Для них банально не хватит военных и финансовых ресурсов в силу того, что США и Европа погрузятся во внутренние проблемы.

"На этом фоне Россия, особенно после переизбрания Путина, когда у Кремля исчезнет необходимость обеспечения относительной стабильности, заигрывания с обществом, может перейти в еще более масштабную войну. Пытаться максимально эскалировать ситуацию, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. И говорить с новой американской администрацией (которая придет во власть в январе 2025-го) уже с позиции силы", – предупреждает эксперт.

По его мнению, есть небольшой шанс на переговоры между Украиной и Россией до президентских выборов в последней. Он обусловлен мотивацией и Москвы, и Вашингтона взять войну под контроль до собственно выборов. Но эта мотивация вряд ли будет превалировать, считает Руслан Бортник. Скорее окно для переговоров возникнет в конце 2024-го, когда станет понятно, кто возглавит Белый дом. 

"Нельзя исключать, что в мире в будущем году вспыхнут новые конфликты, еще больше отвлекая внимание от российско-украинской войны, приводя к очередному перераспределению сил Запада (как сейчас – в случае с войной между Израилем и ХАМАС). Среди таких рисков – ситуация в Красном море, где йеменские хуситы при поддержке Ирана уже создают огромные проблемы для мировой торговли; Балканы (Сербия и Косово); Кавказ (недорешенные вопросы между Азербайджаном и Арменией); Южно-Китайское море (Тайвань и Китай); Средняя Азия (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан); Ближний Восток (ситуация в Сирии, в Ливии); Латинская Америка (Венесуэла и Гайана, но не только). Возникновение или обострение этих конфликтов моментально приобретет геополитические черты. Потому что за спинами участников окажутся более мощные мировые игроки. И это, безусловно, окажет негативное влияние на Украину", – подчеркивает директор УИП.

И, наконец, констатирует он, мы наблюдаем элемент усталости и разочарование в украинском обществе, спровоцированный завышенными ожиданиями от контрнаступления ВСУ в 2023 году.

"Это будет снижать рейтинги власти, усиливая ее оппонентов, – уверен Руслан Бортник. – Причем речь не только о главкоме Залужном, его команде, чьи рейтинги уже сопоставимы с теми, которые есть у Зеленского. На сцену могут выйти и старые лица в виде команд Кучмы, Порошенко, Тимошенко. И новые – в виде того же Притулы. Те или иные политпроекты, казалось бы, угасшие, могут начать переживать реинкарнацию на фоне осыпания рейтингов команды власти. Закат монобольшинства, монопопулярности в украинской политической системе – на фоне роста усталости от войны и экономических проблем – будет провоцировать серьезные процессы политической дезинтеграции в нашем обществе. Став источником новых конфликтов, кризисов, проблем. Подталкивая к новым выборам. Которые, скорее всего, пройдут в 2025 году".

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов высказался о новых попытках Кремля уничтожить Украину.




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Источник: https://comments.ua/
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