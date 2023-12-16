План Путина по оккупации Украины до 2026 года: в США отреагировали на публикацию Bild

Популярный немецкий таблоид Bild со ссылкой на разведывательные данные и источники пишет о том, что Кремль планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно уже аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов. Американские эксперты ISW отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Институт изучения войны.

Публикация Bild - план РФ оккупации Украины до 2026 года

Аналитики ISW напомнили, что журналисты Bild заявили, что Россия планирует захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и до реки Оскол в Харьковской области до конца 2024 года.

Институт изучения войны отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями России в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

По информации Bild, Россия также планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков, если это будет возможно, в 2025 и 2026 годах.

Институт изучения войны обращает внимание, что Bild ранее опубликовала в основном точные данные разведки о планах России по полномасштабному вторжению в Украину в декабре 2021 года. Тогда прогнозировалось, что Россия нападет на Украину на юге из Крыма, с контролируемой Россией территории на востоке Украины и с севера. Правда газета прогнозировала нападение в конце января или в начале февраля 2022 года.

ISW отметил, что не может самостоятельно проверить достоверность отчетов Bild, но информация о планах России по войне в Украине до 2026 года соответствует подготовке России к длительным военным действиям.

Российское военное командование осуществляет долгосрочную реструктуризацию и расширение с целью формирования стратегических резервов, и Россия постепенно мобилизует свои вооруженные силы для ведения длительной войны.

По мнению военных аналитиков, сообщения о средне- и долгосрочных планах России по оккупации территории за пределами четырех незаконно аннексированных территорий также являются правдоподобными, учитывая то, что российские официальные лица, в том числе президент России Владимир Путин, в последнее время вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступательные операции с целью расширения своих позиций в Харьковской области.

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