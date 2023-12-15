Действительно ли внешнеполитическая ситуация начала выравниваться: что предстоит сделать Зеленскому

Уже 660 дней продолжается полномасштабная российская агрессия против Украины. К сожалению, за последний год помощь со стороны зарубежных партнеров значительно снизилась. И к концу 2023-го мы подходим с "зависшим" пакетом поддержки со стороны США, а также с усилением вражеских атак, особенно на востоке. К счастью – ВСУ продолжают демонстрировать чудеса мужества, наша ПВО значительно окрепла, а пробуксовки с помощью являются скорее временным явлением. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" то, что происходит в данный момент на дипломатических фронтах, поделились прогнозами и советами для украинской власти.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

На дипломатическом фронте видим позитивные для нас сигналы

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала подчеркивает, что в зарубежных медиа в последнее время пишут о ракетных обстрелах, которые вновь начала наносить по мирным украинским городам Россия, а также – о наступлении на Авдеевку.

"Авдеевка, как ранее Бахмут, стала своеобразным символом. И, как и при штурме Бахмута, оккупанты несут колоссальные потери. Явно неоправданные. Похоже, что для Путина это уже некий пунктик", – отмечает эксперт.

По его мнению, внешнеполитическая ситуация после некоторого проблемного для нас периода начала выравниваться.

Это позитивный для нас сигнал. И негативный для Кремля, который и так потирает руки из-за того, что в американском Конгрессе "зависло" решение о выделении мощного пакета финансовой помощи Украине. Впрочем, даже тут есть осторожный оптимизм, что Сенат может поддержать соответствующее решение до Нового года. В отличие от Палаты представителей, уже ушедшей на каникулы. Однако если Сенат поддержит соответствующий законопроект, это может стать стимулом и для нижней палаты Конгресса сделать то же самое, правда, уже в январе, – поясняет Виталий Бала. – Венгерский премьер Орбан, который пытался сорвать процесс старта переговоров о вступлении Украины в ЕС, сделал Кремлю другой подарок. И заветировал выделение нам 50 млрд евро из общеевропейского бюджета Но президент Европейского совета Шарль Мишель дал понять, что в январе на внеочередном саммите, скорее всего, найдут выход из ситуации. Тем более, что 26 стран-членов ЕС (все, за исключением Венгрии) поддержали этот пакет, куда, к счастью для нас, "зашита" не только поддержка Украины, но такие важные для ЕС моменты как миграция, внешнее измерение, стратегические технологии и так далее. И Орбану скорее не нравятся именно эти вещи, а не выделение тех или иных средств на Украину". "Совет Европы принял 14 декабря решение о начале переговоров о вступление в Евросоюз Украины и Молдовы

По мнению эксперта, уходящая неделя демонстрирует, что, несмотря на проблемные моменты с принятием важных для нас общих решений от США и ЕС, происходит мобилизация в ракурсе поддержки со стороны отдельных европейских государств. Тех же Германии, Франции. Мощные пакеты поддержки мы получили от Норвегии, Дании, напоминает Виталий Бала.

который вполне способен стать драйвером второго дыхания оказания помощи Украине. В общем, есть надежда, что 2024 год способен стать переломным (в хорошем для нас смысле) в войне", – заключает эксперт. "Позитивный для нас момент и избрание польским премьером Дональда Туска

Тянуть багаж ошибок в третий год войны нельзя

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким мнением:

"За почти два года полномасштабной войны накоплено достаточно ошибок. Как и во время предыдущей фазы войны, до массированного вторжения 24 февраля 2022-го. Ошибок военного и дипломатического характера, кадровых, в социальной организации общества".

У нас, акцентирует эксперт, уже такой багаж этих ошибок, что пришло время делать правильные выводы. И начинать интенсивно исправлять ситуацию.

"И главная роль в исправлении ситуации (в том числе в ракурсе всех лет независимости) лежит сейчас на президенте Зеленском. Тянуть багаж ошибок в третий год войны нельзя. Мы не можем быть рыхлыми и неэффективными", – уверен Андрей Сенченко.

У нас куда больше побед, чем провалов

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что на международном фронте имеется немало позитивных сдвигов относительно поддержки Украины.

Напомню, что свое движение в ЕС мы начали еще в 1993-м, потом отстаивали его на Майдане". "14 декабря произошло историческое событие для Украины и Молдовы – лидеры Евросоюза поддержали решение о начале переговоров касательно вступления наших стран в ЕС

По мнению эксперта, то, что было принято такое решение даже во время войны (которую РФ развязала, в том числе, чтобы не дать нам стать частью евросообщества) – неимоверно позитивный сигнал.

во имя принятия решения о поддержке Украины. И что всё чаще подчеркивается – речь идет не просто о поддержке Украины, но и о глобальной безопасности Кстати, именно наша страна является флагманом создания новой системы безопасности. И запускает такие глобальные процессы как расширение НАТО (Финляндия уже там, Швеция в процессе вхождения, будем и мы), расширение ЕС", – отмечает Катерина Коваль. "Очень важно, что со стороны США звучат заявления о готовности переноса сроков политических каникул (по крайней мере – Сенатом

Так что, констатирует она, кроме военного фронта, который держат наши воины, неимоверно важен фронт дипломатический.

"И здесь, как мне кажется, у нас куда больше побед, чем провалов. Реформы Украины получают позитивные оценки от мирового сообщества, – акцентирует эксперт. – И всё это в условиях войны, которая обязательно завершится нашей победой над агрессором".

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