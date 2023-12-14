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Бои за Авдеевку: действительно ли россияне снова продвинулись вперед

В ISW отмечают увеличение штурмов россиян вблизи Авдеевки

сегодня, 08:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают информацию о том, что россияне продолжают продвижение вокруг Авдеевки.

Бои за Авдеевку: действительно ли россияне снова продвинулись вперед

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В отчёте ISW говорится, российские оккупационные войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.


Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отбили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне (к юго-западу от Авдеевки) и к востоку от Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

Российский блогер также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степного и к северу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили по меньшей мере пять российских атак вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клищеевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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Источник: https://www.pravda.com.ua/ed/main-frame/news/657a7f2e3e3ce/bookmark_v6news/%D0%9F%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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