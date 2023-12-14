Бои за Авдеевку: действительно ли россияне снова продвинулись вперед

Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают информацию о том, что россияне продолжают продвижение вокруг Авдеевки.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В отчёте ISW говорится, российские оккупационные войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отбили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне (к юго-западу от Авдеевки) и к востоку от Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

Российский блогер также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степного и к северу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили по меньшей мере пять российских атак вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клищеевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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