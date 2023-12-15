Украину ждет тяжелая зима: сколько из 42 стран-партнеров Киева готовы и дальше оказывать поддержку

Из 42 стран, которые поддерживали Киев, только 20 объявили о новых пакетах помощи. Значительно осложнили ситуацию критические проблемы США, ведь эта страна была основным донором техники и снарядов и поставляла 42% всей оборонной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье немецкого издания "Die Zeit".

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

В материале говорится, если год назад президента Владимира Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то несколько дней назад он "зря просил, как можно быстрее поставить дополнительное оружие и боеприпасы", подчеркивая, что без этой поддержки жертв будет больше.

"Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90% ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — отметил экономист Кристоф Требеш.

Издание отмечает, что страны ЕС понимают, что не смогут заменить помощь США. Более 100 парламентариев из Европейского союза призвали в открытом письме к членам Конгресса утвердить финансовую помощь Украине. Вряд ли это подействует, ведь республиканцы упрекали Европу, что она должна сильнее поддерживать Киев.

Более того, в ЕС также нет уверенности в продолжении финансирования Украины. Немецкая газета указывает, что €50 млрд в виде кредитов и грантов "не утверждено окончательно". Сейчас Украину поддерживают Германия и скандинавские страны.

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