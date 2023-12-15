В ISW рассказали, что ждет США, если РФ победит в войне

Соединенные Штаты гораздо больше заинтересованы в победе Украины в войне против РФ, чем многим кажется. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, Россия имеет шансы завоевать Украину полностью, если Штаты и Европа прекратят ее поддерживать.

"Такой исход приведет потрепанную, но победоносную российскую армию прямо к границе НАТО", — говорится в отчете.

Сообщается, что по данным американской разведки, Силы обороны Украины при поддержке Запада уничтожили почти 90% российской армии, вторгшейся в феврале 2022 года. Однако россияне смогли восполнить потери в живой силе и сейчас наращивают военную промышленность.

В ISW отметили, что победившая российская армия будет иметь боевой опыт. Кроме того, экономика РФ будет постепенно восстанавливаться, так как санкции неизбежно ослабнут. Со временем, Москва восстановит свои вооруженные силы полностью. Более того, они будут модернизированы за счет новых технологий.

В таком случае, как отметили аналитики, чтобы сдержать и защититься от новой российской угрозы, Соединенным Штатам придется развернуть в Восточной Европе значительную часть своих сухопутных войск. Так, необходимо будет разместить в Европе большое количество самолетов-невидимок, а их производство и обслуживание – очень дорогостоящее.

Более того, как сообщается, перед США будет выбор между сохранением достаточного количества самолетов в Азии для защиты Тайваня и сдерживанием России или отражением ее нападения на союзника по НАТО

"Помогать Украине сохранять позиции там, где они есть, посредством постоянной военной поддержки Запада для Соединенных Штатов гораздо выгоднее и дешевле, чем позволить Украине проиграть", — отметили аналитики.

По его словам, заморозка конфликта даст России время и возможности, чтобы подготовиться к новой войне. Гораздо выгоднее для Вашингтона – помочь Украине вернуть под контроль свои территории. Это отбросит войска Кремля дальне на восток.

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