Каковы шансы на прорывные решения: действительно ли ситуация с поддержкой Украины зашла в тупик

В последние дни рабочей недели, 14 и 15 декабря, ожидается принятие (или непринятие) важнейших для Украины решений в США и ЕС. В Штатах, несмотря на игры республиканцев в парламенте, сохраняется зыбкая надежда на принятие нового объемного пакета помощи для нашей страны. А в Брюсселе в эти дни пройдет саммит глав ЕС, где планировалось дать старт переговорам о вступлении Украины в Евросоюз, а также принять решение о выделении нам 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Каковы шансы на прорывные решения, необходимые не только нам, но и демократическому миру в целом? Почему с поддержкой Украины возникли проблемы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина - США - ЕС. Фото: из открытых источников

Борьба идет не только на фронте, но и на международной арене

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко призывает не забывать, что российские ИПСО работают достаточно эффективно. Кремль, поясняет он, вкладывает огромные средства не только в боевые действия на территории Украины, но и на мобилизацию "полезных идиотов" на Западе. Или на подкуп политиков, чиновников, медиа.

"То тут, то там появляются критические статьи касательно Украины, ее руководства, раздаются заявления подобного рода. Такие "забросы" не всегда являются беспочвенными. И сталкиваясь с действиями некоторых правоохранителей, я как практикующий адвокат могу подтвердить, что для таких тыловиков ничего после широкомасштабной российской агрессией не изменилось. Аппетиты в отдельных случаях даже выросли. Вместо борьбы с преступностью, они занимаются "бизнесом в погонах".

Все наши внутренние проблемы, безусловно, пытаются использовать против нас те, кто ратует за уменьшение поддержки Украины. И по внутриполитическим мотивам, и под влиянием российской пропаганды, в которую, – подчеркивает эксперт, – вкладываются громадные средства".

По словам Сергея Войченко, мы видели уже примеры такого воздействия на наших европейских соседей – Венгрию, Польшу, Словакию. То же блокирование границы, поясняет он, это было не об интересах польских перевозчиков, а о фактической работе на Москву. Как соответствующие действия венгерского руководства.

Так что, констатирует эксперт, борьба идет не только на фронте, но и на международной арене. У агрессора имеются и серьезные финансовые возможности, и мощные дипломатические каналы. И Россия всё это активно использует против Украины.

"На руку врагу сыграли наши неудачи на фронте, завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ. Как следствие – происходит снижение поддержки нашей страны. На это накладываются еще и внутренние проблемы (политические, социально-экономические) в тех или иных государствах Запада. И, конечно, усталость. Российско-украинская война ведь для них далеко. И, если в первые ее месяцы, даже год, из-за шока от происходящего европейцы и американцы мощно нам помогали, то на втором году, который вскоре перетечет в третий, такая поддержка прогнозируемо ослабла. Тем более, что у нас не утихают коррупционные скандалы. Потому видим проблемы и с помощью со стороны США, и с нашей всеобъемлющей поддержкой со стороны ЕС", – поясняет Сергей Войченко.

И всё же, отмечает он, будем надеяться, что здравый смысл победит. И на Западе поймут, что помощь Украине в противостоянии с Россией – это не только о защите Украины и самого Запада. Это еще и способ показать всему миру, что нарушение норм международного права не останется безнаказанным.

В США пространство для компромисса исчерпано

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

Трамписты сделали ставку на обострение конфликта с Байденом. Они инициировали процедуру импичмента торпедируют любые возможности договоренностей между республиканцами и демократами. А украинский кейс для них – ключевой в критике Белого Дома". "Проблемы были ожидаемы. США входят в активную фазу избирательной кампании

К сожалению, отмечает эксперт, нам не удалось пробить Госдеп и Белый дом на полноценное использование ленд-лиза, на передачу нам необходимой техники и самолетов до того, как трамписты заблокировали прохождение нужных решений через Конгресс.

"Еще вчера была призрачная надежда, что демократам и республиканцам удастся договориться. Но трамписты решили усугубить. Отказ от продолжения работы парламента и начало рассмотрения процедуры импичмента Байдена (пока через Палату представителей) говорят о том, что пространство для компромисса исчерпано. Я не исключаю, что в январе удастся как-то выйти на нужные параметры минимальной поддержки для Украины. Но, скорее всего, речь пойдет о выделении помощи из резервных вариантов, не предусматривающих участие парламента. Уже сейчас происходит перераспределение финансовых и логистических потоков от США к их союзникам – Австралии, Южной Корее, Норвегии. Они могут выделять определенные транши, а также через третий рынки обеспечивать поставки вооружений и боеприпасов", – поясняет Виталий Кулик.

Тот же ЕС, напоминает он, не без проблем, но обеспечит нас в будущем году обещанным миллионом снарядов. И, учитывая наращивание производственных мощностей, продолжит это делать. Так что, констатирует эксперт, есть шанс, что мы закроем хотя бы минимальные потребности.

"Что касается саммита ЕС, тут я – осторожный оптимист. Думаю, что разморозка выделения 10 млрд евро для Венгрии – это знак того, что Орбан находится на пути компромисса в украинском вопросе. И что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся. Хоть говорят о возможном переносе этого старта на март в связи с отдельной позиции Венгрии, Словакии, Австрии, на которых давит РФ. Однако есть и консенсус элит в ЕС, которые готовы начать переговоры уже сейчас. Впрочем, следует понимать, что даже после этого нас ожидает долгий и тернистый путь. Учитывая позицию вышеназванных стран, к которым может примкнуть и ряд других, – предупреждает Виталий Кулик. – Нам точно будут ставить палки в колеса. И быстрого варианта, когда мы авансом можем попасть в ЕС, не предусматривается".

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