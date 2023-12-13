Главные выводы из визита Зеленского в США: проголосует ли Конгресс помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США пообщался с членами Сената и Палаты представителей. Также состоялась его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, который во время этого общения сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 млн долларов. Но основной темой всех переговоров являлось убеждение американских парламентариев как можно быстрее (на этой неделе) проголосовать дополнительное финансирование для Украины – многомиллиардный пакет на будущий год. С чем, судя по заявлениям лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, а также спикера Палаты представителей Майка Джонсона, могут быть проблемы. Есть ли шанс, что республиканцы всё же поддержат важнейший для нас законопроект? Какие выводы можно сделать из визита Зеленского в Штаты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента

Нам важно было донести соответствующие месседжи

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что вопрос голосования за законопроект, где заложена поддержка Украине, Израилю, Тайваню и не только, безусловно, важен для нас. Впрочем, не только для нас.

"Поддержка соответствующего документа важна и для президента Байдена. Что он подтвердил во время совместного брифинга с Зеленским, уверяя, что готов идти на компромиссы с республиканцами в вопросах миграционной политики и укрепления границы с Мексикой. К сожалению, некоторые украинские медиа пишут о результатах этого визита Зеленского в стиле "всё пропало, привез всего 200 миллионов, стоило ли ездить". Это абсолютно неправильная позиция. Потому что важно было донести соответствующие месседжи. К тому же, речь шла о наработке планов сотрудничества между США и Украиной на 2024 год. В том числе в смысле ВПК. Уже понятно, что США станут заходить своими мощностями на территорию Украины. Это прекрасная для нас история", – подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимания, что руководство Штатов четко дало понять – Украина будет в НАТО после победы над РФ.

"И я уверен, что партнеры приложат для этого всё возможное, – продолжает Валерий Клочок. – При этом следует понимать, что Запад не может дать нам всё свое оружие. Лишь столько, сколько позволит не ослабить свою нацбезопасность. Сейчас разворачивается новое производство вооружений, боеприпасов. И увеличение соответствующих поставок нам – вопрос времени".

Вопросом времени эксперт называет и принятие законопроекта о помощи партнерам США, включая Украину.

"Если американские парламентарии даже этого не сделают до нового (проблематично, но не катастрофично), значит, проголосуют в начале следующего года, – поясняет он. – В свою очередь, ЕС уже разрабатывает ряд решений, чтоб находить дополнительное финансирование для Украины. В том числе за счет замороженных российских средств. Плюс – 50 млрд евро помощи на следующие три года. Плюс – помощь от определенных государств (та же ФРГ планирует предоставить 8 млрд евро). Плюс – Япония заявила о выделении помощи Украине в 4,5 млрд. Так что всё будет хорошо. Не так быстро, как нам бы хотелось, но – непременно".

Больше часть того, что обговаривалось, осталось за закрытыми дверьми

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"После визита Зеленского стало ясно, что помощь Украине точно проголосуют. Вопрос лишь во времени. Ключевое здесь – граница с Мексикой, миграция (топ-темы республиканцев). Как только этот внутриполитический момент будет решен – Украина получит финансирование. Нельзя исключать, что даже в этом году".

По словам Олег Саакяна, убедить республиканцев проголосовать здесь и сейчас без нахождения компромисса по волнующих их вопросам было невозможно. Но важно было дать дополнительные аргументы нашим партнерам, снять страхи, развенчать мифы наших оппонентов среди американского истеблишмента.

Что касается визита Зеленского в США, он, как и прогнозировалось, не стал прорывным, отмечает эксперт.

"Больше часть того, что обговаривалось, судя по всему, осталось за закрытыми дверьми. Это касается оборонного сотрудничества (в разрезе совместного изготовления вооружений), ряд других тем", – подчеркивает политолог.

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