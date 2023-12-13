Удар баллистикой по Киеву: десятки пострадавших и большие разрушения

По состоянию на утро 13 декабря в Киеве от ракетного удара россиян пострадали 53 человека, из них 6 детей, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает КМВА, а также ГСЧС в Telegram.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Самому старшему из пострадавших − 80 лет, самому младшему − 5. В общем, зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет из-за работы ПВО.

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги и не загорелись. В Деснянском районе, загорелся 7 этаж в девятиэтажке и 8 авто во дворе дома. Там эвакуированы жители. Спасены 17 человек, из них 7 детей.

На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпастранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.

В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах, также загорелся частный жилой дом. Обломки ракет упали еще на три частных жилых дома, но не загорелись. Произошло частичное разрушение домов и вспомогательных сооружений.

Также из-за падения обломков ракеты на проезжую часть, повреждена водопроводная сеть — аварийные бригады работают на месте.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, в ночь на 13 декабря россияне атаковали Украину 10 беспилотниками типа "Shahed" и 10 баллистическими ракетами − все вражеские цели удалось сбить. Почти все "Шахеды" сбили в Одесской области − в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

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