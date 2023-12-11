Почему повторяется история Второй мировой: что происходит на фронтах российско-украинской войны

На 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В 2023-м против нас сыграли два фактора

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж уверен, что даже в зимний период, когда мы уходим в стратегическую оборону, нельзя забывать о наступлении.

Против нас тут сыграли два фактора. Первый – недопоставка необходимых боеприпасов и вооружений со стороны партнеров (авиация, ракетные системы, тяжелая техника, радиоэлектронные средства, системы ПВО). Второй – отсутствие нестандартных ходов. Мы наступали там, где россияне ждали, заранее выстроив мощнейшую эшелонированную оборону. Шли фактически в лоб, понеся в первые недели ощутимые потери. После чего пришлось на ходу перестраивать планы", – поясняет генерал. "У нас есть хорошие перспективы на юге (Херсонская, Запорожская области). Нужно постоянно поддавливать там врага. А, когда сложится подходящая обстановка – можно и нанести сокрушительный удар. Но удар этот следует хорошо подготовить. Чего, к сожалению, не произошло с нашим наступлением в 2023 году

По его словам, действовать следует комплексно. В тылу противника. Фланговыми ударами. Одномоментно атаковать в самых уязвимых местах, на разных театрах военных действий. Проводить тут же отвлекающие операции.

"Надеюсь, недочеты наступления-2023 будут осмыслены Украиной и ее партнерами – и в 2024-м мы проведем кампанию куда более успешно. Высшее военное и политическое руководство должно работать в тандеме. Никаких конфликтов! Все выяснения отношений – после победы, – подчеркивает эксперт. – Максимально плотно следует работать с партнерами, поясняя необходимость усиления и ускорения поставок ВСУ всего необходимого для эффективных действий. Подчеркивая, что альтернативы – нет. Что победа Украины станет общей победой всех ее партнеров, а поражение – общим же поражением (со всеми вытекающими в виде вероятной Третьей мировой). А потому не нужно бояться сейчас предоставлять Украине все свои запасы боеприпасов и вооружений. Воюем ведь именно мы!".

Николай Маломуж уверен, что Западу следует запускать производственные мощности, пополняя эти самые запасы. Иначе, акцентирует он, может получиться как в свое время с Киевской Русью, когда отдельные княжества воевали каждое само за себя. Не сплотились. Не выступили против монголо-татар единым фронтом. С печальными последствиями.

"То же самое было во время Второй мировой, когда пытались умиротворить Гитлера, отсидеться в стороне, когда тот начинал очередную агрессию. В итоге воевать пришлось всем, а крови пролилось куда больше, чем могло бы, выступи цивилизованный мир против фашистской Германии единым фронтом", – напоминает генерал.

Нам даже советское старье дают со скрипом, с сожалением констатирует он. А новейшее вооружение – четвертого, пятого, а то и шестого поколения – вообще табу (за редким исключением). Это точно не о желании скорейшей победы над рф. И это безмерно огорчает, признался экс-глава Внешней разведки.

При желании демократический мир мог бы собрать в разы больше боеприпасов, чем имеют сейчас Украина и РФ вместе взятые. При желании – санкции против России могли бы быть в разы жестче и эффективнее, как в целом поддержка нашей страны. Следует консолидировать усилия, добиваясь от партнеров такого желания-понимания. Поясняя тем же относительно нейтральным Китаю, Индии, что россия – глобальная угроза для всех. И что победа над ней – дело всего цивилизованного мира. Альтернатива – ядерная война". "Инновационное вооружение выжгло бы любые российские ресурсы, которыми Кремль забрасывает Украину. И внутренняя ситуация в РФ, которая уже накалилась на фоне гибели более 300 тысяч ее вояк в Украине, начала бы шататься куда заметнее, чем сейчас, – считает Николай Маломуж. – Наши дипломаты, наши разведки, наши политики и военные, культурные деятели, общественность, диаспоры должны доносить эту позицию до партнеров Украины

Наши бойцы успешно проводят контратаки практически на всех направлениях

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин поделился таким комментарием:

"Ситуация на всей линии фронта тяжелая. В первую очередь на таких направлениях как Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Мелитопольское. Там идут жесточайшие бои. Российская армия любой ценой пытается получить какой-то успех. У нее есть незначительные продвижения, но платит она за это огромные потерями в живой силе и технике. Практически половина всех вражеских атак приходится на Авдеевское направление. Там россияне массово применяют беспилотники, авиационные и ракетные удары. Бесконечные штурмы. По данным нашей разведки, до начала выборов в РФ (март-2024) армия противника будет пытаться захватить Авдеевку, Купянск, выйти на границы Донецкой области. Именно поэтому, не жалея сил и средств, противник атакует. Используя практически все резервы. Бросая пополнение в бой буквально "с колес". А скрытая мобилизация в РФ не прекращалась. И есть вероятность, что станет более активной. Как следствие — эскалация по всему фронту".

Также, по словам полковника, армия агрессора пытается выбить ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области. Украинским военнослужащим удалось в конце осени зацепиться там, теперь пытаемся удержать плацдарм.

"Наши бойцы успешно проводят контратаки практически на всех направлениях. И говорить о том, что у агрессора есть значительные успехи, не приходится", – подчеркивает Влад Волошин.

Он отмечает, что на международной арене Россия продолжает использовать своих сателлитов, "друзей Путина" в разных странах. Особенно ярко это выражается в поведении венгерских властей, которые всячески пытаются блокировать не только евроинтеграцию Украины, но и выделение нам помощи. Причем, не только из бюджета ЕС, но и от США. Кроме того, акцентирует эксперт, Россия ищет по всему миру вооружение и боеприпасы для продолжения войны. И в случае с теми же Ираном и КНДР ей это удается.

о том, что поддержка будет продолжаться, несмотря ни на что. В декабре мы уже получили новые пакеты помощи и от Германии, и от США Великобритания и Норвегия заявили, что начинают создавать корабельную коалицию, чтобы помочь Украине восстановить военно-морские силы Коалиция "Рамштайн" оказывается нам всяческую помощь. Есть надежда, что в обозримом будущем США разблокируют поддержку Украины. И к нам массово пойдут новые вооружения, боеприпасы, все средства, которые помогут эффективно противостоять российской агрессии", – отмечает Влад Волошин. "В свою очередь, Украина продолжает активную внешнеполитическую деятельность, поясняя важность поражения РФ в этой войне. И, несмотря на определенные сложности, партнеры выделяют новые и новые пакеты помощи нашей стране. И делают заявления (как та же Германия

По его словам, на информационном фронте РФ не оставляет попыток расшатать ситуацию в Украине. То и дело продвигая меседжи о якобы конфликте между военным и политическим руководством.

"Явные ИПСО, которые не должны разбить монолитность украинского общества, военно-политического руководства", – считает эксперт.

В ближайшее время РФ продолжит мощно атаковать, прогнозирует он. Мы уже видим рост ударов с помощью беспилотников и ракет. Враг целит по мирным городам (в том числе Киев), по энергетической инфраструктуре.

"Такие удары с наступлением холодов будут увеличиваться, – предупреждает полковник. – Те, что были ранее – это пристрелка. Далее станет сложнее отбивать такие атаки. Но наши ПВО готовы к этому. Имеем определенное количество сил и средств для противостояния. Наша задача – продолжать противостояние, ломая планы врага".

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